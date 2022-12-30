Derin bacak dekoltesiyle mest etti! İrem Derici'nin cüretkar pozlarına alev yağdı! 'Beton Derici..'

Ünlü şarkıcı İrem Derici derin bacak dekolteli pozuyla instagramı salladı. İşte o pozları..

Başarılı şarkıcı İrem Derici iddilalı pozlarını instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.

Hepsi birbirinden iddialı paylaşımları ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran şarkıcının paylaşımları binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanan İrem Derici'nin instagramda 8.2 milyon takipçisi bulunuyor.

İrem Derici 2011 yılında O Ses Türkiye isimli programa katılarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

35 yaşında olan İrem Derici'nin 'Zorun Ne Sevgilim' ve 'Kalbimin Tek Sahibine' isimli şarkıları müzik platformlarında milyonlarca kez dinlendi.

Hem şarkıları hem ise özel hayatı ile sık sık magazin gündemini meşgul eden İrem Derici geçtiğimiz aylarda göğüslerine silikon taktırmasıyla gündeme geldi.

Yılbaşı akşamı İbo Show'a konuk olacak

İrem Derici instagram hesabından yaptığı paylaşıma "Etlendim butlandım ama yine giderim büyük sus biliyosun kür lubunya babafingo diye. Yılbaşı akşamı İbo Show’dayım, teşekkürler." notunu ekledi.

Ünlü şarkıcının dün instagram hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce kez beğenildi. İşte o kareler..