Derin göğüs dekolteli pozu büyüledi! 44 yaşındaki Mine Tugay'dan pencere pozu: 'Kızımdan bile genç gibisiniz' Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Defne karakteriyle yer alan 44 yaşındaki oyuncu Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Daha önce Öyle Bir Geçer Zaman Ki ve Medcezir gibi pek çok yapımda rol alan Tugay, bu kez derin göğüs dekoltesiyle pencere pozu verdi.

Ekranlarda birçok farklı yapımda rol alan ve son olarak Yalı Çapkını'nda yer almaya başlayan Mine Tugay, hem güzelliği hem de oyunculuğuyla adından bahsettirmeye devam ediyor. Daha önce Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Zalim İstanbul, Medcezir gibi dizilerde rol aldığı bilinen ünlü oyuncu, özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça konuşuluyor.

1978 senesinde dünyaya geldiği bilinen ve Instagram paylaşımlarıyla beğeni yağmuruna tutulan 44 yaşındaki Tugay, dekolteli pozlarıyla takipçilerinden yorum ve beğeni almıştı.

Semaver Kumpanya ve Tiyatro Dot 'ın sahnelediği oyunlarda da yer alan ismin Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde Suna karakterine hayat verdiği bilinmekte. 2006 senesinde Gülpare, 2007'de Benden Baba Olmaz ve 2009 senesinde Aynadaki Düşman dizilerinde de yer alan Tugay, şimdilerde sosyal medyada aktif olmaya devam ediyor.

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Medcezir, Kalp Hırsızı, Çilek Kokusu ve Paramparça dizilerinde de rol alan isim, Yalı Çapkını dizisinde yüzündeki farklılık ile dikkat çekmişti. Ünlü isim geçirdiği rahatsızlığını anlatıp "Herkes konuşmuş madem bir de ben konuşayım dedim. Sevgili dostlar, ben sol gözümle 12 yıldır bir sağlık problemi yaşıyorum" demişti.

Sağlık sorunuyla gündeme gelmişti

"Zamanında yapılan bir dolgunun sol gözümün altında donması üzerine birkaç ameliyat olmak zorunda kaldım ve ara ara o bölgede şişmeler ve çökmeler oluyor. Bu son kere de orada oluşan bir kist sebebiyle bir ameliyat oldum ve kortizon tedavisi görüyorum" diye sözlerine devam eden isim, "Ki onun şişliğine denk geldi bazı sahnelerim maalesef. İzleyenlere de bunu minimum yansıtmak için filtre uygulandı. Fakat estetik bağımlılığına kadar gelmiş konuşmalar. Hayır öyle değil. Sağlık bu." demişti.

Derin göğüs dekolteli pozu büyüledi!

Tugay, son dönemde sosyal medyada aktifliğine devam ediyor. Bu defa derin göğüs dekoltesiyle pencerede çekildiği bir pozu takipçileriyle paylaşan isim, takipçilerden beğeni aldı. Tugay'a takipçilerinden "Maşallah, hala yaşlanmıyorsunuz", "Kızımdan bile genç gibisiniz" yorumları geldi.

İşte Mine Tugay'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...