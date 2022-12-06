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    • Derin göğüs dekoltesiyle büyüledi! 44 yaşındaki Mine Tugay'dan iddialı poz: "18 yaşında olduğuna yemin ederim"

    Derin göğüs dekoltesiyle büyüledi! 44 yaşındaki Mine Tugay'dan iddialı poz: "18 yaşında olduğuna yemin ederim"

    Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Medcezir gibi farklı yapımlarda rol alan 44 yaşındaki oyuncu Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Tugay, bu kez derin dekoltesiyle poz verdi.
    • 06.12.2022 - 18:01
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    Derin göğüs dekoltesiyle büyüledi! 44 yaşındaki Mine Tugay'dan iddialı poz: '18 yaşında olduğuna yemin ederim'

    Televizyon ekranlarında pek çok farklı yapımda rol alan ve Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Zalim İstanbul, Medcezir gibi dizilerde de yer aldığı bilinen ünlü oyuncu Mine Tugay, özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme geliyor. 1978 dünyaya geldiği bilinen 44 yaşındaki Tugay, geçtiğimiz günlerde derin göğüs dekolteli pozularıyla takipçilerinden çokça yorum almıştı.

    Derin göğüs dekoltesiyle büyüledi! 44 yaşındaki Mine Tugay dan iddialı poz: '18 yaşında olduğuna yemin ederim' #1

    Ünlü isim daha önce Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde Suna karakterine hayat vermiş ve Semaver Kumpanya ve Tiyatro Dot 'ın sahnelediği oyunlarda da yer almıştı. 2006 senesinde Gülpare, 2007'de Benden Baba Olmaz ve 2009 senesinde Aynadaki Düşman dizilerinde oynayan isim, şimdilerde sosyal medyada aktif olmayı ve paylaşımda bulunmayı sürdürüyor.

    Derin göğüs dekoltesiyle büyüledi! 44 yaşındaki Mine Tugay dan iddialı poz: '18 yaşında olduğuna yemin ederim' #2

    Tugay; Öyle Bir Geçer Zaman ki, Medcezir, Kalp Hırsızı, Çilek Kokusu ve Paramparça dizilerinde de yer almış ve Zalim İstanbul dizisinde ise canlandırdığı Şeniz karakteriyle çokça konuşulmuştu.

    Derin göğüs dekoltesiyle poz verdi!

    Tugay, son dönemde sosyal medyada aktifliğini sürdürüyor. Bu kez derin göğüs dekoltesiyle çekildiği bir pozu takipçileriyle paylaşan isim, takipçilerden beğeni aldı.

    Derin göğüs dekoltesiyle büyüledi! 44 yaşındaki Mine Tugay dan iddialı poz: '18 yaşında olduğuna yemin ederim' #3

    İşte Mine Tugay'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

    Derin göğüs dekoltesiyle büyüledi! 44 yaşındaki Mine Tugay dan iddialı poz: '18 yaşında olduğuna yemin ederim' #4

    Derin göğüs dekoltesiyle büyüledi! 44 yaşındaki Mine Tugay dan iddialı poz: '18 yaşında olduğuna yemin ederim' #5

    Derin göğüs dekoltesiyle büyüledi! 44 yaşındaki Mine Tugay dan iddialı poz: '18 yaşında olduğuna yemin ederim' #6

    Derin göğüs dekoltesiyle büyüledi! 44 yaşındaki Mine Tugay dan iddialı poz: '18 yaşında olduğuna yemin ederim' #7

    Derin göğüs dekoltesiyle büyüledi! 44 yaşındaki Mine Tugay dan iddialı poz: '18 yaşında olduğuna yemin ederim' #8

    Derin göğüs dekoltesiyle büyüledi! 44 yaşındaki Mine Tugay dan iddialı poz: '18 yaşında olduğuna yemin ederim' #9


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