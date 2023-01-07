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    Derin göğüs dekoltesiyle büyüledi! Hadise'den cesur poz: "Alev aldı buralar"

    Hadise iddialı pozlarını sosyal medya hesabından paylaşarak beğeni toplamaya devam ediyor. İşte beğeni toplayan son kareleri..
    • 07.01.2023 - 13:24
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    Derin göğüs dekoltesiyle büyüledi! Hadise'den cesur poz: 'Alev aldı buralar'

    Ünlü şarkıcı Hadise iddialı paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

    22 Ekim 1985 yılında Belçika'da dünyaya gelen Hadise 2005 yılında çıkardığı "Stir Me Up" şarkısıyla hem Belçika hem de Türkiye'de büyük bir şöhret yakaladı.

    Hadise 2009 yılında ülkemizi Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Düm Tek Tek" isimli şarkı ile temsil ederek dördüncü oldu.

    Geçtiğimiz yıl iş adamı Mehmet Dinçerler ile evlenen Hadise 5 ay evli kaldıktan sonra ani bir kararla boşanma kararı almasıyla uzun süre gündem olmuştu.

    Boşandıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlar ile adından söz ettiren Hadise'nin son paylaşımına beğeni yağdı.

    Hadise'den iddialı pozlar

    Güzelliği ve fiziği ile sık sık adından söz ettiren 37 yaşındaki Hadise instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarına devam ediyor. İşte Hadise'nin beğeni toplayan son paylaşımı..

    Derin göğüs dekoltesiyle büyüledi! Hadise den cesur poz: 'Alev aldı buralar' #1

    Derin göğüs dekoltesiyle büyüledi! Hadise den cesur poz: 'Alev aldı buralar' #2

    Hadise'nin bazı instagram paylaşımları..

    Derin göğüs dekoltesiyle büyüledi! Hadise den cesur poz: 'Alev aldı buralar' #3

    Derin göğüs dekoltesiyle büyüledi! Hadise den cesur poz: 'Alev aldı buralar' #4

    Derin göğüs dekoltesiyle büyüledi! Hadise den cesur poz: 'Alev aldı buralar' #5

    Derin göğüs dekoltesiyle büyüledi! Hadise den cesur poz: 'Alev aldı buralar' #6

    Derin göğüs dekoltesiyle büyüledi! Hadise den cesur poz: 'Alev aldı buralar' #7

    Derin göğüs dekoltesiyle büyüledi! Hadise den cesur poz: 'Alev aldı buralar' #8


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