Derin Talu göbeğine kadar inen ipli göğüs dekoltesiyle poz verdi! 'Daha iyisi kimde var'

Derin Talu göbeğine kadar inen ipli göğüs dekoltesiyle poz verdi! 'Daha iyisi kimde var'

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, göğüs kısmında ip detayların olduğu bluzuyla ayna önünde paylaştığı pozla sosyal medyayı salladı. Talu'ya takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren Talu ile Derin Talu, güzellikleriyle sık sık sosyal medyada adlarından söz ettiriyor.

Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasıyla son olarak gündeme gelen Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu, cesur paylaşımlarıyla dikkat geçiyor.

Reşit olup olmadığı konusuyla magazin gündeminde sıkça yer alan Derin Talu, geçtiğimiz eylül ayında 18 yaşına girdi.

Defne Samyeli, kızlarının sosyal medya hesaplarından paylaştığı iddialı pozlarla alakalı açıklamada “Derin yeni 18 yaşına girdi. Deren zaten modellik ve oyunculuk yapıyor. ‘Cesur poz’dan kasıt nedir, onu da çok anlamıyorum. Tüm yaşıtları da aynı pozları paylaşıyor” demişti.

DERİN TALU'DAN YENİ POZ

Paylaşımlarına ara vermeyen Derin Talu, son pozuyla sosyal medyayı adeta yerinden oynattı.

Göğüs dekoltesiyle öne çıkan Talu'nun ip detaylı bluzuyla pozuna takipçileri hayran kaldı.

Talu'ya "Güzellik", "Daha iyi göğüs kimde var", "Cesur ve güzel" gibi yorumlar yazıldı.

İşte Derin Talu'nun cesur Instagram paylaşımları...