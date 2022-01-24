Derin Talu ve Hakan Sabancı aşkı Aygün Aydın'ı çıldırttı! 'Seks partilerine katılanlar...'

Hakan Sabancı ile Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu'nun aşk yaşadığı iddialarının ardından Sabancı'yı ifşa eden Aygün Aydın, sosyal medya hesabından konu ile ilgili olay bir paylaşımda bulundu.

Sosyetenin genç ve çapkın isimlerinden iş insanı Hakan Sabancı, son zamanlarda özel hayatıyla gündeme gelen ünlüler arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz haftalarda ünlü oyuncu Dilara Aksüyek'le görüntülenen Hakan Sabancı, haklarında çıkan aşk iddialarını yalanlamıştı.

'HAKAN SABANCI DERİN TALU İLE AŞK YAŞIYOR' İDDİASI

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta, Sabancı ve Defne Samyeli'nin 19 yaşındaki kızı Derin Talu'nun bir arada olduğu görüldü.

İddiaya göre ikili, geçtiğimiz perşembe akşamı Emirgan'daki bir mekanda olan sabaha kadar sarmaş dolaş eğlendi.

İkilinin aşk yaşadığı iddialarının ardından daha önce Hakan Sabancı'yı ifşa eden Aygün Aydın, sosyal medya hesabından adeta ateş püskürdü.

"SEKS PARTİLERİNE KATILANLAR..."

Aygün Aydın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

''Bugün mide bulandırıcı birçok şey öğrendim. Para uğruna kızlarını zengin ailelere yamamaya çalışan kadınlar, kardeş kardeş gizli kalsından sonra seks partilerinde grup sekslere katılanlar, kandel olmaya hevesli olurken kandelların ulusal pornografik yayınların bir numaralı temsilcisi olduğunu unutanlar, dünyayı seksten ibaret sanan sığırlar ve ailelerinin haberi olmadan bazı arzuların ve Samyeller'in bilmediği çeşitli madde bağımlı çocuklarının partilerinden bir haber olan ayakta uyuyan ve uyutulan kadınlar... İğrenç ve mide bulandırıcısınız.

Ama size teşekkür ederim bana sahip olduğum her şeyin ne kadar temiz olduğunu hatırlatıyorsunuz. Eskiden hepinize hayrandım madalyonun öbür yüzünü öğrendiğimden beri bir böcekten farksızsınız. Aşkı sığ zihniyetlerde değersizleştiren haysiyet yoksunu markalı ucuzluklara inat hayatı hepinizden daha asil ve içi dışı bir samimiyetli ikiyüzlülükten uzak yaşıyorum.''