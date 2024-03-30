Derin Talu'nun İsviçre tarzı olay yarattı! O karelere yorum yağdı...

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Defne Samyeli, Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen küçük kızı Derin Talu ile birlikte İsviçre'ye tatile gitti.
Derin Talu'da tıpkı annesi gibi sosyal medya paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Derin Talu'nun yaptığı paylaşımlar binlerce beğeni ve yorum alıyor.
Derin Talu annesiyle çıktığı İsviçre tatilinde verdiği pozları Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
Derin Talu'nun o pozlarına beğeni ve yorum yağdı.
İşte Derin Talu'nun İsviçre pozları...