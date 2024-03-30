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Derin Talu'nun İsviçre tarzı olay yarattı! O karelere yorum yağdı...

Derin Talu'nun İsviçre tarzı olay yarattı! O karelere yorum yağdı... Defne Samyeli ve küçük kızı Derin Talu, İsviçre'ye tatile gitti. Derin Talu'nun İsviçre tarzı dikkat çekti. İşte o kareler...