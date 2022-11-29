Derin yırtmacıyla poz verdi! Defne Samyeli sahne kostümüyle beğeni topladı! 'Kim der 50 yaşında'

Defne Samyeli'nin sahne kıyafetleri büyük beğeni topluyor. Derin yırtmaçlı sahne kıyafeti dikkat çekti. İşte son paylaşımı..

Defne Samyeli şarkıcılık kariyerinde başarılı bir şekilde devam ediyor. Ünlü isim verdiği konserlerde giydiği cesur kıyafetler ile de adından söz ettiriyor.

Daha önce sunuculuk ve oyunculuk yapan Defne Samyeli şimdilerde ise şarkıcılık kariyerinde ilerliyor.

50 yaşında olan Defne Samyeli fiziği ve güzelliği ile dikkat çekmeye devam ediyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile büyük beğeni toplayan Defne Samyeli'nin paylaşımları takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

İşte Defne Samyeli'nin son instagram paylaşımı..