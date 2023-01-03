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    • Derin yırtmacıyla sınırları zorladı! Simge Sağın'ın cüretkar pozlarına yorum yağdı: 'Bu fizik gerçek mi?

    Derin yırtmacıyla sınırları zorladı! Simge Sağın'ın cüretkar pozlarına yorum yağdı: 'Bu fizik gerçek mi?

    Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın iddialı sahne kıyafetleri dikkat çekiyor. Başarılı ismin son paylaşımı kısa sürede gündeme oturdu. İşte Simge'nin cesur pozları..
    • 03.01.2023 - 17:44
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    Derin yırtmacıyla sınırları zorladı! Simge Sağın'ın cüretkar pozlarına yorum yağdı: 'Bu fizik gerçek mi?

    Sosyal medyanın en cesur ünlüleri arasında yer alan 41 yaşındaki Simge Sağın iddialı pozlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

    Instagram'ı oldukça aktif olarak kullanan Simge Sağın bol bol paylaşım yaparak takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

    1,5 milyon instagram takipçisi bulunan şarkıcı Simge konserlerinden giydiği iddialı kostümler ile birbirinden iddialı pozlar veriyor.

    Bu pozlarını takipçileriyle paylaşan Simge'nin son instagram paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yapıldı. Bazı takipçileri Simge'nin Gülşen'e özendiğini söyleyen yorumlar yaptı.

    İşte Simge'nin son instagram pozları..

    Derin yırtmacıyla sınırları zorladı! Simge Sağın ın cüretkar pozlarına yorum yağdı: Bu fizik gerçek mi? #1

    Derin yırtmacıyla sınırları zorladı! Simge Sağın ın cüretkar pozlarına yorum yağdı: Bu fizik gerçek mi? #2

    Derin yırtmacıyla sınırları zorladı! Simge Sağın ın cüretkar pozlarına yorum yağdı: Bu fizik gerçek mi? #3

    Derin yırtmacıyla sınırları zorladı! Simge Sağın ın cüretkar pozlarına yorum yağdı: Bu fizik gerçek mi? #4üDerin yırtmacıyla sınırları zorladı! Simge Sağın ın cüretkar pozlarına yorum yağdı: Bu fizik gerçek mi? #5


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