Derinlerdeki Dehşet filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Derinlerdeki Dehşet konusu ve oyuncuları

2018 yılında vizyona giren gerilim ve aksiyon türlerindeki Derinlerdeki Dehşet filmi, bu akşam televizyon ekranlarına geliyor. Peki Derinlerdeki Dehşet filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yönetmen koltuğunda Jon Turteltaub'un oturduğu, senaryosunu Dean Georgaris ve Jon Hoeber'in kaleme aldığı Derinlerdeki Dehşet filmi, bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarından film severlerle buluşuyor.

Orijinal adı ''The Meg'' olan Derinlerdeki Dehşet filmi, son dönemlerin iddialı gerilim ve korku filmlerinden birisi olarak gösteriliyor.

Başrollerinde Jason Statham ve Li Bingbing'in gibi başarılı isimlerin yer aldığı Derinlerdeki Dehşet filmi, konusu kadar oyuncuları ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

Gerilim ve aksiyon severleri ekran başına kilitleyen yapım, Pasifik Okyanusu'nun tabanında bir kurtarma görevi sırasında 23 metre uzunluğundaki megalodon köpek balığıyla karşılaşan bir grup bilim insanını konu alıyor.

Peki Derinlerdeki Dehşet filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Derinlerdeki Dehşet konusu ve oyuncuları...

DERİNLERDEKİ DEHŞET KONUSU

Meg: Derinlerdeki Dehşet, tarih öncesinden kalma bir canavarı durdurmaya çalışan Jonas Taylor'ın hikayesini anlatıyor.

Uluslararası bir deniz altı gözlem programının parçası olan derin deniz sualtısı, soyunun çoktan tükenmiş olduğu düşünülen büyük bir yaratık tarafından saldırıya uğrar. Hasar gören denizaltı, mürettebatı içeride kapana kısılmış bir halde, Pasifik Okyanusu'nun en derin yerinde durmaktadır.

Vizyoner Çin okyanus bilimcisi, kızı Suyin'in gönülsüzlüğüne rağmen, mürettebatı kurtarması için uzman derin deniz kurtarma dalgıcı Jonas Taylor'ı tutar. Taylor sualtının çevresinde süzülen bu canavarla daha önce de karşılaşmıştır; tarih öncesinden kalan ve iki buçuk milyar yıl önce soyunun tükendiği zannedilen, 23 metrelik bir Megalodon.

Taylor aşağıda sıkışıp kalmış herkesi kurtarmak için kendi hayatını riske atmalı, korkularıyla yüzleşmeli ve dünyanın en tehlikeli yırtıcısının karşısına çıkmalıdır...

DERİNLERDEKİ DEHŞET OYUNCULARI