Derya Şensoy kimdir? Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy'un hayatı hakkında bilgiler

Derya Şensoy kimdir sorusu, babası usta oyuncu Ferhan Şensoy'un vefatının ardından gündemdeki yerini aldı. Peki Derya Şensoy kimdir? İşte Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy'un hayatı hakkında bilgiler

Usta oyuncu Ferhan Şensoy, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi, 1980 yılında Ferhan Şensoy tarafından kurulan bir tiyatro grubu olan ''Ortaoyuncular'' duyurdu.

Şensoy'un vefatı hayranlarını üzerken kızı Derya Şensoy, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ortaoyuncular'ın Twitter paylaşımını alıntılayan Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy ise haberi doğruladı ve ''Çok ama çok üzgünüm. Seni çok seviyorum babacığım'' mesajını paylaştı.

Peki Derya Şensoy kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy'un oynadığı film ve diziler...

DERYA ŞENSOY KİMDİR?

Tiyatro oyuncusu Ferhan Şensoy ile Derya Baykal'ın kızları olan Derya Şensoy, 7 Şubat 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Derya Şensoy’un ablası Müjgan Şensoy da oyunculuk yapmaktadır.

Üsküdar Amerikan Lisesi'nden mezun olmasının ardından illüstrasyon ve tasarım eğitimi almak için ABD'nin New York şehrine giden Derya Şensoy, ABD'de Parsons The New School for Design okulunda eğitim görmesinin ardından bir dönem İngiltere'de takı üzerine çalışmalar yapmıştır.

2013'te babasının yazarak yönettiği ''Masal Müfettişi'' adındaki oyunun dekor ve kostüm tasarımını yapan Derya Şensoy, ilk oyunculuk deneyimini aynı yıl ''Doksanlar'' dizisinde Tuğba Karaman Tuncay karakteriyle yaşamıştır.

2014'te ise ''Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı'' projesiyle ilk beyaz perdede yer alan Derya Şensoy, 2015'te ''Hesapta Aşk'' filminde Didem karakterine, ''Mayıs Kraliçesi'' dizisinde Dilara karakterine hayat vermiştir.

Aynı sene kardeşi Müjgan Ferhan Şensoy'un yazıp yönettiği ''Pera'daki Hayalet'' adındaki oyunun dekor tasarımını yapan Derya Şensoy, burada Aybike rolüyle oynamıştır.

2016 yılında ''Deliormanlı'', ''Vezir Parmağı'', 2017 yılında ''Çakallarla Dans 4'' filmlerinde rol almıştır. 2017'de ''Bu Sayılmaz'' dizisinde oynayan Derya Şensoy, aynı sene babası Ferhan Şensoy'un yazıp yönettiği ''Nereye de Gidiyor Lan Bu Gemi?'' adındaki tiyatro oyununda oynamıştır.

DERYA ŞENSOY EVLİ Mİ?

Bir dönem Sarp Levendoğlu ile birlikte olan Derya Şensoy, Sarp Levendoğlu'ndan ayrıldıktan sonra Keram Kanık'la ilişki yaşamıştı. Bekar olan Derya Şensoy, 1.72 metre boyunda, 61 kilo ve kova burcudur.

DERYA ŞENSOY'UN ROL ALDIĞI DİZİLER

2013 - Doksanlar (Tuğba Karaman Tuncay)

2015 - Mayıs Kraliçesi (Dilara)

2017 - Bu Sayılmaz (Cansın)

2018 - Sorma Neden

DERYA ŞENSOY'UN OYNADIĞI FİLMLER