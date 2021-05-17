Derya Uluğ kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Derya Uluğ'un biyografisi..

Şarkıcı Derya Uluğ, Şarkılar Bizi Söyler programının bu haftaki konukları arasında yer alıyor. İzleyiciler, Derya Uluğ kimdir? sorusuna yanıt arıyor. İşte biyografisi..

Kanal D ekranlarında yerini alacak olan Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konuğu Derya Uluğ, izleyiciler tarafından araştırılıyor.

8 yaşından beri müzikle ilgilenen Derya Uluğ kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? sorularına yanıt aranıyor.

Peki, Derya Uluğ kimdir? İşte, Şarkılar Bizi Söyler konuğu Şarkıcı Derya Uluğ'un biyografisi...

DERYA ULUĞ KİMDİR?

Derya Uluğ, 21 Şubat 1986 tarihinde İzmir'de doğdu. Bulgaristan ve Arnavutluk göçmeni kökenli bir ailede doğmuştur.

Küçük yaşlardan beri müziğe ilgili olan Derya Uluğ, henüz 8 yaşındayken bir ses yarışmasına katılmıştır. Muğla Üniversitesi'nde Müzik Öğretmenliği bölümünü okuyan İzmirli şarkıcı, Haliç Üniversitesi devlet konservatuvarında yüksek lisans yapmıştır.

3 yıl Ebru Gündeş'in vokalistliğini yapan Derya Uluğ, edindiği tecrübenin ardından kendi albümünü çıkarmak üzere sanatçının yanından ayrılmıştır. İlk albümünü 2016 yılında Okyanus isimli single'ı ile çıkarmıştır. Albümde Söz ve Müzik kendisine ve Asil Gök'e, düzenleme Burak Yeter'e aittir.

35 yaşındaki Derya Uluğ, 13 Kasım 2016'da düzenlenen 43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Solist" ödülünü kazanmıştır.

DERYA ULUĞ ŞARKILARI