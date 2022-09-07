Petrol
93.44
0.66%
Euro
18.063
0.06%
Dolar
18.2349
0.00%
Altın
998.61
0.12%
Borsa
3399
0.00%
Bitcoin
344.933
-5.67%
BTXN Coin
4.84
-5.28%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Derya Uluğ sahne kostümüyle dikkat çekti! 'Enerjisi güzel kadın'

    Derya Uluğ'un Bilecik konserinde giydiği kostüm beğeni topladı.İşte Derya Uluğ'un konser kıyafeti..
    • 07.09.2022 - 12:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Derya Uluğ sahne kostümüyle dikkat çekti! 'Enerjisi güzel kadın'

    Ünlü şarkıcı Derya Uluğ dün Bilecik'te verdiği konserde hayranlarıyla biraraya geldi.Konser fotoğraflarını instagram hesabından paylaşan Derya Uluğ'un tarzı beğeni topladı.

    Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan şarkıcı her konserinden sonra fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

    Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Derya Uluğ'un paylaştığı fotoğraflar binlerce beğeni ve yorum alırken ünlü isimlerde Uluğ'un pozlarına yorumlarda bulunmayı ihmal etmiyor.

    Derya Uluğ'un Bilecik konserinden paylaştığı karelere ünlü şarkıcı Demet Akalın "Tarzına ölecik" yorumunda bulundu.

    Derya Uluğ konser fotoğraflarını "Bu kadar eğleneceğimizi nerden Bilecik? :)" notuyla paylaştı.İşte Uluğ'ın Bilecik konserinde giydiği kostüm..

    Derya Uluğ sahne kostümüyle dikkat çekti! Enerjisi güzel kadın #1

    Derya Uluğ sahne kostümüyle dikkat çekti! Enerjisi güzel kadın #2

    Derya Uluğ sahne kostümüyle dikkat çekti! Enerjisi güzel kadın #3

    Derya Uluğ sahne kostümüyle dikkat çekti! Enerjisi güzel kadın #4

    Derya Uluğ sahne kostümüyle dikkat çekti! Enerjisi güzel kadın #5


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü Ceo'nun bulduğu yöntemle kazançlar otomatik!
    BTCPrime

    Ünlü Ceo'nun bulduğu yöntemle kazançlar otomatik!

    Jorge Jesus'tan Bruma ve Batshuayi sözleri
    Futbol

    Jorge Jesus'tan Bruma ve Batshuayi sözleri

    Tesla'non tam otomatik pilot yazılımının fiyatı 15 bin dolara çıktı
    Otomobil

    Tesla'non tam otomatik pilot yazılımının fiyatı 15 bin dolara çıktı

    Görüş Bildir