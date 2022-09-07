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- Derya Uluğ sahne kostümüyle dikkat çekti! 'Enerjisi güzel kadın'
Derya Uluğ sahne kostümüyle dikkat çekti! 'Enerjisi güzel kadın'
Derya Uluğ'un Bilecik konserinde giydiği kostüm beğeni topladı.İşte Derya Uluğ'un konser kıyafeti..
- 07.09.2022 - 12:35
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ dün Bilecik'te verdiği konserde hayranlarıyla biraraya geldi.Konser fotoğraflarını instagram hesabından paylaşan Derya Uluğ'un tarzı beğeni topladı.
Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan şarkıcı her konserinden sonra fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Derya Uluğ'un paylaştığı fotoğraflar binlerce beğeni ve yorum alırken ünlü isimlerde Uluğ'un pozlarına yorumlarda bulunmayı ihmal etmiyor.
Derya Uluğ'un Bilecik konserinden paylaştığı karelere ünlü şarkıcı Demet Akalın "Tarzına ölecik" yorumunda bulundu.
Derya Uluğ konser fotoğraflarını "Bu kadar eğleneceğimizi nerden Bilecik? :)" notuyla paylaştı.İşte Uluğ'ın Bilecik konserinde giydiği kostüm..