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- Derya Uluğ'un bikinili tatil pozları mest etti! 'Yaktın ortalığı'
Derya Uluğ'un bikinili tatil pozları mest etti! 'Yaktın ortalığı'
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ tatilde paylaştığı bikinili pozlar ile gündeme geldi.İşte o cesur pozlar..
- 20.08.2022 - 10:36
Şarkıcı Derya Uluğ sevgilisi ile tatilin keyfini çıkartıyor.Ünlü isim sosyal medya hesabından bol bol takipçileriyle fotoğraflarını paylaşarak beğeni topluyor.
Her paylaşımı binlerce beğeni alan Derya Uluğ instagram hesabından paylaştığı bikinili pozları ile gündeme geldi.
Derya Uluğ'un instagramda bir milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.Uluğ sahne kıyafetleri ilede sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor.Cesur pozları büyük beğeni toplayan ünlü şarkıcı güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
İşte Derya Uluğ'un tatil pozları..