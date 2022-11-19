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    'Deşifre olmasın' demişti! İlker Ayrık'ın sır gibi sakladığı eşini görenler bakakaldı...

    Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan İlker Ayrık hakkında aramalar hızlandı. İlker Ayrık'ın eşi ise merak konusu oldu. İşte İlker Ayrık'ın kameralardan uzak yaşayan eşi.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2022 - 13:28
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    'Deşifre olmasın' demişti! İlker Ayrık'ın sır gibi sakladığı eşini görenler bakakaldı...

    Türk tiyatrocu, oyuncu, sunucu ve yönetmen İlker Ayrık, bu akşam Şarkılar Beni Söyler programına konuk oldu.

    Geniş Aile dizisindeki Mürsel karakteriyle parladığı yolculuğunda Ben Bilmem Eşim Bilir yarışmasının sunuculuğu ile devam eden Ayrık, Seksenler dizisinde de rol aldı.

    Sempatik tavırlarıyla Türk halkının sevdiği isimlerden olan İlker Ayrık, eşlerle program yapmasına rağmen kendi özel hayatını sır gibi saklıyor.

    Ayrık eşiyle ilgili röportaj yapmaktan kaçınarak "Durduk yere eşimin deşifre olmasını istemiyorum. Ben başkasının eşlerini merak etmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

    Yıllardır ekranda olan İlker Ayrık'ın eşi de kameralardan uzak kalmayı tercih ediyor.

    İzleyiciler "İlker Ayrık'ın eşi kim, kaç çocuğu var?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte İlker Ayrık'ın eşi ve ailesi...

    İşte İlker Ayrık'ın eşi

    İlker Ayrık 2009 yılında ortaokul arkadaşı Sanem Ayrık ile evlendi. Çiftin bu evliliğinden "Ferit" ve "Yaman" isminde 2 çocuğu dünyaya gelmiştir.

    43 yaşındaki İlker Ayrık, evliliğini mutlu bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.

    Instagram hesabını pek aktif olarak kullanmayan Sanem Ayrık ise görenleri güzelliğiyle hayran bırakıyor.

    Deşifre olmasın demişti! İlker Ayrık ın sır gibi sakladığı eşini görenler bakakaldı... #1

    Deşifre olmasın demişti! İlker Ayrık ın sır gibi sakladığı eşini görenler bakakaldı... #2

    Deşifre olmasın demişti! İlker Ayrık ın sır gibi sakladığı eşini görenler bakakaldı... #3


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