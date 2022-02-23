Destan'ın 13’üncü bölüm fragmanı yayınlandı

Dün akşam 12'inci bölümüyle ekranlara gelen Destan'da, 'Batuga adını nasıl aldı?' sorusu yanıt buldu. Ayrıca sevilen dizinin 13'üncü bölüm fragmanı da yayınlandı.

Ekranların fenomen dizisi ‘Destan’ 12'nci bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu.

#Yazgımız etiketiyle sosyal medyanın zirvesinde yer alan ‘Destan’ seyirciden büyük ilgi görerek Tüm Kişiler kategorilerinde 6,88 reyting ve 15,41 izlenme payıyla salının en çok izlenen dizisi oldu.

DESTAN'IN 12'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Destan’ın 12'nci bölümünde Batuga’nın geçmişi aydınlanırken, Batuga’nın avucunda Oğuz Han gibi kan pıhtısıyla doğmasını Gök Tengri’nin işareti gören Alpagu Han büyük bir sevinç yaşadı.

Alpagu Han’ın, oğlu Batuga’nın sol ayağına ve diğer eline bakıp sakat doğduğunu anlamasıyla kısa sürede sevinci, hüzne dönüştü. On yıl adsız yaşayan, yarım ve eksik tegin diye çağırılan Batuga’nın, Ulu Ece’nin zehirlenmesini önleyerek hayatını kurtarması ile adı konur.

Alpagu Han devlet erkanı ve ailenin bulunduğu bir törenle oğluna gizli kahraman anlamına gelen Batuga ismini verir. Ulu Ece’nin iktidar hırsı sonucu Tılsım Hatun’u zehirlemesi Batuga’nın sakat doğmasına yol açarken diğer çocuklarında da düşük yapmasına neden oldu.

BATUGA VAZGEÇMİYOR

Gözünü karartan Ulu Ece kurduğu kumpasla, Tılsım’ı hain göstererek Alpagu Han’ın onu oğlu Batuga’nın gözleri önünde öldürmesine sebep oldu. Hırsını alamayan Alpagu Han, hesap sormak için gittiği Dağ Hanlığı’nda Batuga’nın dedesi ve Akkız’ın babasını da öldürdü. Bu acılı günde tanışan Akkız ve Batuga birbirini hiç unutmadı ve kaderleri çocukluklarında yazıldı.

Kaderi çocukluğunda yazılan Batuga, geçmişiyle yüzleşerek “Benim anam tam dokuz kere gebe kalmış. Ben sımsıkı tutunmuşum, yaşamışım. Bunun için beni Yaradan’a borcum var. Kanıma kut bağışlanmış, bunun için yurduma borcum var. Tahta kılıca sarılıp yazgıma dayanmamı sağlamış.” diyerek yaşadığı zorluklara ve acılara rağmen mücadelesinden vazgeçmeyeceğini dile getirdi.