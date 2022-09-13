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- Destan 28. bölüm final fragmanı! Destan final bölümüyle son kez ekranlara gelecek..
Destan 28. bölüm final fragmanı! Destan final bölümüyle son kez ekranlara gelecek..
ATV ekranlarında yayınlanan Destan dizisi final yapma kararı aldı.İşte Destan final bölümü fragmanı..
- 13.09.2022 - 17:26
ATV ekranlarının sevilen dizisi Destan filan yapıyor.Dizi 28. bölümü ile ekranlara veda edecek.Destan dizisinin final bölümü 15 Eylül Perşembe günü saat 20:00’de izleyicisiyle son kez buluşacak.
Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ dizinin 2. sezonu için yazılan senaryoların bekelntilerin altında olması nedeniyle diziyi bitirme kararı aldıklarını duyurmuştu.
Dizinin hayranları bu haberle büyük bir şok yaşarken son bölümün fragmanını beklemeye başladı.Destan 28. bölüm final fragmanı bugün yayınlandı.
Dizi oyuncuları arasında Ebru Şahin,Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Kanbolat Görkem Arslan, Teoman Kumbaracıbaşı ve Deniz Barut gibi isimler bulunuyordu..