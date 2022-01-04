Destan bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman? Yayın akışından çıkarıldı!

Destan bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman? Yayın akışından çıkarıldı!

Destan dizisinin yeni bölümünü ATV yayın akışında göremeyen izleyiciler, arama motorlarına yöneldi. Peki Destan dizisi bu akşam yok mu, neden yok? İşte Destan dizisi yeni bölüm tarihi...

Yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh'in oturduğu, senaryosunu ise Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı ATV'nin yeni dizisi Destan, sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın yer aldığı Bozdağ Film imzalı Destan dizisinin her bölümü ilgiyle izleniyor.

Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız'ın mücadelesini konu edinen Destan, 4 Ocak 2022 Salı ATV yayın akışında yer almadı.

Her hafta Salı akşamları ATV ekranlarına gelen diziyi yayın akışında göremeyen izleyiciler, Destan dizisinin neden yayınlanmayacağını sorgulamaya başladı.

Peki Destan dizisi bu akşam yok mu, neden yok? Destan dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Destan dizisinin yeni bölüm tarihi...

DESTAN BU AKŞAM NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Son olarak 6. bölümü ile izleyici karşısına çıkan Destan dizisi, bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelmeyecek. ATV yayın akışına göre saat 20:00'de Destan dizisinin özel bölümü yayınlanacak.

Dizinin yeni bölümün önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor. Destan 7. bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.