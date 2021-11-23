Destan dizi oyuncuları ve karakterleri

ATV ekranlarının yeni dizisi Destan, 23 Kasım Salı günü ilk bölümüyle seyircisine kavuşuyor. Konusu ve kadrosuyla dikkatleri çeken Destan dizisi karakterleri de merakla araştırılıyor.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği; senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı 'Destan' Salı akşamları 20.00'de atv'de.

Başrolünde Ebru Şahin’in cesur ve savaşçı bir kadın olan Akkız’ı canlandıracağı Destan dizisi aylar süren tanıtım ve hazırlığın ardından seyircisine kavuşuyor.

Türklerin islamiyeti kabulünden önceki dönemde geçen Destan’ın oyuncu kadrosu ve karakterleri merak konusu. Destan dizi oyuncuları kimler, kim hangi rolü oynuyor araştırılıyor.

İşte Destan dizisi oyuncu kadrosu ve karakter analizleri...

DESTAN DİZİ KONUSU

Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkansızı başarmalarını konu alıyor.

DESTAN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

EBRU ŞAHİN - AKKIZ

Dağ Hanlığı'nın cesur ve asi savaşçısı. Bir meleğin yüzüne, bir kurdun gücüne sahip.

EDİP TEPELİ - BATUGA

Gök Hanlığı'nın "eksik" tegini, eli tutmaz, ayağı koşmaz, sesi çıkmaz bir gizlenmiş kahraman.

SELİM BAYRAKTAR - ALPAGU HAN

Gök Hanlığı'nın kutunu göklerden almış Ulu Kağanı, Batuga'nın babası. Gözüpek, cesur, acımasız bir kudret sahibi.

DENİZ BARUT - ULU ECE

Alpagu Han'ın eşi, Batuga'nın baba bir ağabeylerinin anası. Sadece Türk Hanı'nın eşi değil aynı zamanda Rus Vareg Kinezi'nin kızı.

TEOMAN KUMBARACIBAŞI - BALAMİR BEG

Balamir Beg Alpagu Han'ın kardeşi, Batuga'nın amcası, Batı Gök Hanlığı'nın yabgusu.

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN - SALTUK BEG

Gök Hanlığı'nın mert savaşçısı, Alpagu Han'ın Yasavul'u.

İPEK KARAPINAR - ÇOLPAN HATUN

Gök Han'ı Alpagu Han'ın sürgün ettiği Dağ Hanlığı'nın başı, Akkız'ın Hanı. Yüreği yana yana taşa dönmüş, çok hırslı, çok sabırlı bir kadın Han.

ELİF DOĞAN - TUTKUN

Dağ Hanlığı'nın Gök Hanlığı'nı yıkmak için yetiştirilmiş kızı. Güzel, kararlı, hırslı, adanmış bir Dağlı.

BURAK BERK AKGÜL - KAYA TEGİN

Batuga'nın ağabeyi, Alpagu Han'dan olma, Ulu Ece'den doğma büyük Tegin. Tahtın varisi. Göğün aklı.

BURAK TOZKOPARAN - TEMMUR TEGİN

Batuga'nın diğer ağabeyi, Alpagu Han'dan olma, Ulu Ece'den doğma ortanca tegin. Göğün kılıcı.

BUSE MERAL - SIRMA

Akkız'ın can dostu... Sadık, sevecen ama aklından çok yüreği olan, o yüreği de nişanlısı Yaman'a vermiş bir Dağlı.

AHMET OLGUN SÜNEAR - YAMAN

Varı yoğu Sırma olan, Dağ'ın yiğit ve cesur savaşçısı, Akkız'ın can yoldaşı.

ECEM SENA BAYIR - GÜNSELİ HATUN

Kaya'nın karısı. Kocasının aksine çok sıcak kanlı, çok cana yakın bir hatun. Ama güvenilmez.

ESRA KILIÇ - MEİ JİN

Çin İmparatoru'nun kızı, Temur'un karısı. Çin İmparatoru'nun danışmanı Tiazu'nun, Gök Hanlığı'nı içten fethetmek için yetiştirdiği Çinli prenses.

BİLGİ AYDOĞMUŞ - KIRÇİÇEK

Balamir'in tek evladı, Alpagu Han'ın yeğeni, Batuga'nın sözlüsü şımarık Gök bikesi.

OSMAN ALBAYRAK - VARGI BEG

Batı Gök Hanlığı'nın yasavul'u.

ALPER DÜZEN - DANIŞ ATA

Hayatını töre ve Gök Tengri'ye adamış; Alpagu Han'ın lafına çok kıymet verdiği, Gök Hanlığı'nın danışmanı.

ŞAHİN ERGÜNEY - KÜN ATA

Dağ Hanlığı'nın hastaları iyi eden, görüleri hayat bulan atası.

MELTEM PAMİRTAN - YİBEK KADIN

Ulu Ece'nin sağ kolu, sadık hizmetkarı, kıymetlisi.

EVREN ERLER - ÇALAYIR

Batuga'nın diğer ağabeyi, Alpagu Han'dan olma, Ulu Ece'den doğma ortanca tegin. Göğün kılıcı.