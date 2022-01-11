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Destan dizisi (11 Ocak Salı) bu akşam neden yok? 7. bölüm bekleniyor...

Destan dizisi (11 Ocak Salı) bu akşam neden yok? 7. bölüm bekleniyor...

Destan dizisinin yeni bölümünü ATV yayın akışında göremeyen izleyiciler, neden yayınlanmadığını merak ediyor. Peki Destan dizisi bu akşam yok mu, neden yok? İşte Destan dizisi yeni bölüm tarihi...