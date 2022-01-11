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- Destan dizisi (11 Ocak Salı) bu akşam neden yok? 7. bölüm bekleniyor...
Destan dizisi (11 Ocak Salı) bu akşam neden yok? 7. bölüm bekleniyor...
- Haber Merkezi
- 11.01.2022 - 18:37
ATV'nin çiçeği burnunda dönem dizisi Destan, sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.
Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın yer aldığı Bozdağ Film imzalı Destan dizisinin her bölümü ilgiyle izleniyor.
Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız'ın mücadelesini konu edinen Destan, 11 Ocak 2022 Salı ATV yayın akışında yer almadı.
Geçtiğimiz hafta da yayınlanmayan Destan bitti mi, final mi yaptı merak konusu oldu.
Peki Destan dizisi bu akşam yok mu, neden yok? Destan dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Destan dizisinin 7. bölüm tarihi...
DESTAN BU AKŞAM NEDEN YOK?
Destan dizisinin yeni bölümü ATV yayın akışında yer almadı.
Artan Kovid-19 vakaları nedeniyle çekimlerinde aksama yaşanan Destan, bu akşam tekrar bölümüyle izleyicinin karşısına çıkacak.
DESTAN 7.BÖLÜM TARİHİ
7. bölümü beklenen dizinin 18 Ocak Salı akşamı ekrana gelmesi bekleniyor.