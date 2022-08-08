Destan dizisi ikinci sezon ne zaman başlıyor? Destan final mi yapacak?

Destan dizisi ikinci sezon ne zaman başlıyor? Destan final mi yapacak?

ATV ekranlarında yapılan Destan için final iddiaları gündeme gelmeye başladı. Peki, Destan dizisi ikinci sezon ne zaman başlıyor? Destan final mi yapacak?

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 23 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Fethi Bayram ve Metin Günay'ın üstlendiği, senaristliğini Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın yaptığı Destan, farklı konusu ile dikkatleri üzerine çekti.

Başrollerinde Ebru Şahin ve Edip Tepeli'nin yer aldığı dizi, bazı destanlardan esinlenerek oluşturuldu.

Tarihsel gerçeklikten ziyade destanları anlatan dizinin ilk sezonu Salı günleri ekrana gelmeye başladı.

Akkız ile Gök Tegini Batuga arasında geçen hikayeleri konu alan dizi, reytinglerde inişli-çıkışlı bir grafik sergiledi.

Ancak her şeye rağmen beğenilen ve ikinci sezona hazırlanmak üzere "sezon finali" veren dizinin biteceği iddia edildi.

Dizinin hayranları ise "Destan dizisi ikinci sezon ne zaman başlıyor? Destan final mi yapacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Destan dizisi ikinci sezon ne zaman başlıyor? Destan final mi yapacak? İşte yanıtı...

Destan dizisi ikinci sezon ne zaman başlıyor? Destan final mi yapacak?

Atv’nin 2. sezon onayı alan Destan dizisi final yapıyor. Destan dizisinin hazırlanan 2. sezon senaryosu ATV yönetiminin onayından geçmedi. Böylece Destan, 2022-2023 yeni sezonu başında final yaparak ekranlara veda edecek.

Destan dizisi ile ilgili yapımcı Bozdağ Yapım açıklama yaptı. Destan dizisinin 2. sezonu için yazılan senaryolarının istediği gibi çıkmadığını, bu nedenle projeyi tadında bırakmak için final kararı aldığını ilan eden Bozdağ, Destan dizisinin sadece final bölümünün çekileceğini de belirtti.