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Destan dizisi ilk bölüm tarihi belli oldu! Akkız'ın hikayesi başlıyor...

Destan dizisi ilk bölüm tarihi belli oldu! Akkız'ın hikayesi başlıyor...

ATV ekranlarının yeni tarihi dizisi Destan'ın yayın günü belli oldu. Ebru Şahin ve Edip Tepeli'nin başrolü paylaştığı dizinin ilk fragmanı da yayınlandı.