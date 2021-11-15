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- Destan dizisi ilk bölüm tarihi belli oldu! Akkız'ın hikayesi başlıyor...
Destan dizisi ilk bölüm tarihi belli oldu! Akkız'ın hikayesi başlıyor...
- Haber Merkezi
- 15.11.2021 - 21:24
Eşsiz hikayesi, muhteşem oyuncu kadrosu ve görkemli dekorlarıyla atv ekranında yeni sezonun en iddialı yeni yapımı olan Bozdağ Film imzalı ‘Destan’ dizisinin ilk tanıtımı geldi.
Yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh'in oturduğu, senaryosunu ise Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı ATV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Destan, izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor.
Destan dizisi Türklerin İslamiyeti seçmeden önceki yıllarda geçiyor ve büyük bir aşk hikayesini anlatıyor.
Dizinin yayınlanan üçüncü tanıtımına, ''Yayını ger, okunu at Akkız. Okun düştüğü yer yazgın olsun.'' sözleri damga vurdu.
DESTAN 1. BÖLÜM TARİHİ
Destan dizisinin merakla beklenen yayın tarihi açıklandı. Destan 23 Kasım Salı akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle ekrana gelecek.
Destan 1. bölüm fragmanı VİDEO
DESTAN OYUNCU KADROSU
Destan'ın oyuncu kadrosunda Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar'ın yanı sıra; Deniz Barut, Teoman Kumbaracıbaşı, Görkem Kanbolat Arslan, İpek Karapınar, Elif Doğan, Osman Albayrak, Burak Tozkoparan, Buse Meral, Burak Berkay Akgül, Ecem Sena Bayır, Esra Kılıç, Bilgi Aydoğmuş, Ahmet Olgun Sünear, Hilal Uysun, Alper Düzen ve Şahin Ergüney seyirci karşısına çıkacak.