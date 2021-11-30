Destan dizisi nerede çekiliyor? İşte Destan dizisinin çekim yeri...

Görkemli dekorlar ve kostümleriyle izleyicileri etkileyen Destan dizisi nerede çekiliyor merak konusu oldu. Diziyi takip edenler, Destan dizisinin çekim yeri nerede sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı.

Yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh'in oturduğu, senaryosunu ise Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı ATV'nin yeni dizisi Destan, yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın yer aldığı Bozdağ Film imzalı Destan dizisi, Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız'ın mücadelesini konu ediniyor.

Güçlü oyuncu kadrosu, görkemli dekorları ve kostümleriyle dikkati çeken Destan dizisinin çekim yerleri de merak konusu oldu. Sürükleyici konusuyla ilgi odağı haline gelen dizinin çekimleri 3 farklı şehirde yapılıyor.

Peki Destan dizisi nerede çekiliyor? Destan diziisi nerede, hangi şehirde çekiliyor? İşte çekim yeri ve detaylar...

DESTAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Destan dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirilmektedir. İddialı dizinin çekimlerinin bir kısmı için Beykoz Kundura Fabrikası kullanılırken, çekimlerin büyük bölümü Bozdağ Film Platosu içinde gerçekleştirildi.

Platoda, 20 bin metrekare alanda, döneme ait Asya Türk mimarisine uygun şekilde Gök Hanlığı Sarayı ve bahçeleri inşa edildi. Gök Hanlığı Sarayı dahilinde Beykoz Kundura Fabrikası'nda 4.500 metrekare kapalı alan içerisine saray kabul odası ve hanedan üyeleri için yaşam odaları yer aldı.

Bozdağ Film Platosu dahilinde ise 5800 metrekarelik açık platoda 8. yüzyıl bölgenin Türk mimarisi esas alınarak şehir sokakları ve çarşısı yapıldı. Döneme ait 50 çadırlık iki oba 15 bin metrekare üzerine kuruldu. Obalardaki el yapımı çadırlar Türkmenistan'da projeye özel olarak üretildi. Dekorların inşası altı ay sürerken, 287 kişilik sanat ekibi görev aldı.

DESTAN KONUSU

Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrultmuştur, Rus Varegler, Moğollar, Sogdlar, Persler tuzakta beklemektedir. Yetmezmiş gibi, aynı kana atam diyen Türk boyları birbirine düşmüştür. İkisi de Türk olan Gök Hanlığı ile Dağ Hanlığı arasında ise çok büyük bir düşmanlık vardır.

Bu siyasi şartlarda, Gök Hanlığı'nın ulu kağanı Alpagu Han, başkaldırmasından kuşkulandığı kardeşi Balamir Yabgu'nun kızını, çolak ve topal oğlu Batuga'ya gelin almaya karar verir.

DESTAN DİZİSİ OYUNCULARI