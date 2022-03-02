Destan dizisinde şoke eden ölüm! O ismin vedası Akkız'ı derinden yaralayacak

Destan dizisinde şoke eden ölüm! O ismin vedası Akkız'ı derinden yaralayacak

ATV ekranlarında yayınlanan Destan dizisi, izleyicileri şoke eden bir sahneyle sona erdi. Başrolünde Ebrü Şahin ile Edip Tepeli'nin yer aldığı Destan dizisinin finalinde Sırma'nın vurulduğu görüldü.

Yönetmen koltuğunda Fethi Bayram ve Metin Günay'ın oturduğu, senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı ATV'nin sevilen dizisi Destan, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar ve İpek Karapınar'ın yer aldığı Bozdağ Film imzalı Destan dizisi, aksiyon ve heyecan dolu bölümleriyle adeta nefes kesiyor.

Salı akşamlarının vazgeçilmezi olan Destan dizisi, 1 Mart Salı akşamı 13. bölümüyle ekranlara geldi. 13. bölümüyle de izleyicileri ekrana kilitleyen dizi, beklenmedik bir sahneyle sona erdi.

AKKIZ'IN YAKIN DOSTU SIRMA OKLA VURULDU

Destan dizisinin 13. bölüm final sahnesinde, Buse Meral'in hayat verdiği Sırma karakteri sırtından okla vuruldu.

Bu sahne sonrası Sırma'nın öleceği ve karaktere hayat veren Buse Meral'in diziden ayrılacağı öne sürüldü.

Dizinin sıkı takipçileri, ''Çifte düğün yapacaktık, Türkleri bir edecektik ama neden ya? Sırma ölmesin'', ''Sırma'yı öldürmeyin'' gibi oyrumlarda bulundu.

Buse Meral'in diziden ayrılıp ayrılmayacağını ilişkin resmi bir açıklama gelmezken Akkız'ın en yakın dostu olan Sırma karakterinin diziden ayrılması, Akkızı'n da hikayesini etkileyecek gibi görünüyor.