Destan dizisinin kadrosunda kimler var, ne zaman başlayacak? Ebru Şahin'den yeni proje

Destan dizisinin kadrosunda kimler var, ne zaman başlayacak? Ebru Şahin'den yeni proje

Ebru Şahin'in başrolünde oynadığı Destan dizisi sete çıkarken, "Destan dizisinin kadrosunda kimler var, ne zaman başlayacak?" sorusu gündeme getirildi. Peki, Destan dizisi ne zaman başlayacak?

ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Akın Akınözü ile başrolü paylaşan ve Reyyan karakteri ile dikkati çeken Ebru Şahin, yeniden ekranlara dönüyor.

Ekranlara çok uzun bir süre ara vermekten istemeyen Şahin, Destan dizisi ile seyirci karşısına çıkacak.

Ebru Şahin'i yeniden ekranlarda izlemek isteyenler diziye dair araştırma yapmaya başlarken, "Destan dizisinin kadrosunda kimler var, ne zaman başlayacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Destan dizisinin kadrosunda kimler var, ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

DESTAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV ekranlarında yayınlanacak olan Destan dizisi sete çıktı. Ebru Şahin haberi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Dizinin ne zaman ekranlarda olacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, Şahin'in Destan'daki imajını paylaşarak herkesi şaşırttı. Şahin'in yeni hali sosyal medyada gündem oldu.

DESTAN'IN KADROSUNDA KİMLER VAR?

Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme aldığı Destan'ın yönetmen koltuğunda ise Emir Khalilzadeh oturuyor.

Ebru Şahin ve Edip Tepeli'nin yanı sıra dizinin oyuncu kadrosunda; Teoman Kumbaracıbaşı, Burak Tozkoparan, Selim Bayraktar, Buse Meral, İpek Karapınar, Elif Doğan, Deniz Barut ve Meltem Pamirtan yer alıyor.

DESTAN'IN KONUSU

Dizi Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinden önceki 9. yüzyılda geçen hikayede bir genç kız ile bir hanın oğlunun aşkını anlatacak.