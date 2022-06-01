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Destan izleyicisi yıkılacak! Akkız ve Batuga için geri sayım başladı, tarihi belli oldu...

Destan izleyicisi yıkılacak! Akkız ve Batuga için geri sayım başladı, tarihi belli oldu...

ATV ekranlarının sevilen rekortmen dizisi Destan'da sezon finali için geri sayım başladı. Peki Destan ne zaman sezon finali yapacak? İşte tarihi...