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- Destan izleyicisi yıkılacak! Akkız ve Batuga için geri sayım başladı, tarihi belli oldu...
Destan izleyicisi yıkılacak! Akkız ve Batuga için geri sayım başladı, tarihi belli oldu...
ATV ekranlarının sevilen rekortmen dizisi Destan'da sezon finali için geri sayım başladı. Peki Destan ne zaman sezon finali yapacak? İşte tarihi...
- Haber Merkezi
- 01.06.2022 - 14:43
ATV'nin dönem dizisi Destan, sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.
Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın yer aldığı Bozdağ Film imzalı Destan dizisinin her bölümü ilgiyle izleniyor.
Akkız ve Batuga'nın hikayesinin anlatıldığı Destan dizisinde Ebru Şahin ve Edip Tepeli, seyircilerin beğendiği partnerler arasında yer alıyor.
Yaz aylarının gelmesiyle diziler bir bir tatile çıkarken, Destan'ın akıbeti de belli oldu.
Destan, 24 Mayıs 2022 akşamı 24. bölümü ekrana geldi. İzleyici de sezon finalini büyük bir merakla beklemeye başladı.
26'ncı bölümle sezona veda
ATV ekranlarında yayınlanan Destan Sezon finali Haziran 2022'de yapıyor. Destan sezon finali 7 Haziran Salı 26. bölümüyle sezon finaline gitmesi bekleniyor.