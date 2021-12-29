Destan merak ettirdi: Kısrak sütü 'kımız' nedir

Destan dizisinde yer alan kımız, seyircinin merak konusu oldu. Orta Asya'da sıklıkla tüketilen bir içecek olan kımız nedir ve nasıl yapılır araştırılıyor. İşte kısrak sütü kımız hakkında...

ATV ekranlarının dönem dizisi Destan, her bölümünde merak uyandırmaya devam ediyor.

Ebru Şahin ve Edip Tepeli'nin başrolü paylaştığı dizide Orta Asya kültürüne ilişkin detaylar seyircilerin de dikkatini çekiyor.

Dizide sıklıkla geçen "kımız" kelimesi izleyicilerin gündeminde oturdu. Kısrak sütü olarak da bilinen yöresel bir içecek olan kımız, Türk kültüründe önemli bir yere sahip.

Peki Destan dizisinde geçen kımız nedir, nasıl içilir? İşte bilgiler...

KIMIZ NEDİR?

Kısrak sütünden elde edilen ve mayalanarak yapılan kımız, asırlar önce bulunmuş ve faydalarından ötürü sürekli tüketilmiştir.

Az alkollü, ekşi ve içindeki CO2 nedeniyle gazozumsu tattadır.

KIMIZ NASIL YAPILIR?

Türk göçebelerinden Kırgızlar, kısrak sütünü, tütsülenmiş at derisinden yapılan bir tuluma doldurduktan sonra, yeni sağılmış süte, beşte bir oranında maya katarak, bir saate yakın karıştırırlar.

Karışımı üç saat kadar dinlendirdikten sonra süt yüzeyinde alkolleşme başlar. Bu kez, tulumdaki sütün dört veya beş katı yeni süt eklenir ve çalkalanır. 7-8 saat süreyle dinlenmeye bırakılır.

Bu işlem, birkaç kez 3-4 saat ara ile tekrarlanır, üç dört gün sonra süt sertleşir. Buna yeniden süt katılarak kımız elde edilir.