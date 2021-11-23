Destan merak ettirdi: Türkler İslamiyet'i ne zaman kabul etti?

Türklerin İslamiyet'i kabulünden önceki dönemde geçen Destan dizisi, izleyicilerine tarih defterlerini araladı. Seyirciler, "Türkler İslamiyet'i ne zaman ve nasıl kabul etti" merak konusu oldu.

ATV ekranlarının yeni tarih dizisi Destan, oyuncu kadrosu ve tarih sayfalarına ışık tutan hikayesiyle yayın hayatına başlıyor.

Dizide, Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı ekranlara gelecek.

Seyircileri hem tarihi hem hikayesiyle etkileyen Destan, Türklerin İslamiyet'i kabulünü de merak ettirdi.

Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinden önce 9. yüzyılda geçen Destan'ın izleyiciler Türkler İslamiyet'i ne zaman ve nasıl kabul etti sorusuna yanıt aramaya koyuldu.

Türk toplumu tarihinin en köklü değişimini yaşamış,bu nedenle tarihçiler Türk tarihinin Islamiyet öncesi ve sonrası bi şekilde iki bölümde incelemişlerdir.

İşte Türklerin İslam'a geçişine dair merak edilenler...

TÜRKLER İSLAMİYET'İ NE ZAMAN KABUL ETTİ?

Türkler Orta Anadolu'da bulundukları dönemlerde Müslümanlığa geçiş yaptılar.

9’uncu yüzyılın ilk çeyreğinde İslam ile tanışan Türklerin zaten tek Tanrı üzerinden ortak inançların olması, Müslümanlığı daha kolay kabul etmesine olanak verdi.

751 yılında gerçekleştirilen Talas Savaşı ile beraber Türkler Müslüman oldu.

MÜSLÜMANLIĞI GETİREN SAVAŞ: TALAS

Müslüman Araplar ve Türkler bu tarihte ilk defa buluştu. Bu ittifakın temel nedeni ortak bir düşmanın olmasıdır. Bu düşman ise o dönem sınırları tehdit eden Çin hanedanlığıdır.

Talas ırmağı kenarında gerçekleştirilen bu savaş neticesinde, Türk ve Arap orduları Çin ordusunu büyük bir yenilgiye uğrattı. Yapılan savaş ile beraber Türkler ve Araplar sınır bölgelerini korudu. Böylece bu durum Türk Müslüman ilişkilerinde bir dönüm noktası haline geldi.

Türklerin Müslümanlaşması ise bu tarihten sonra çok daha hızlı bir şekilde sürdü. Aynı orandaki inançlara ve değerlere sahip olması üzerinden, Türklerde Müslümanlık çok daha kolay yayıldı.



Orta Anadolu'da başlayan Türklerdeki Müslümanlık, Anadolu'ya kadar devam etti. Daha sonra devam eden kültür alışverişi ile beraber, Müslümanlık Türkler içerisinde tamamen yerleşik yaşam tarzı haline geldi.

İnanç açısından Türkler için bu durum tam bir dönüm noktası oldu ve inançları bir daha değişmedi.