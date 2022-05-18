Petrol
113.53
1.43%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
476.801
-1.74%
BTXN Coin
14.90
8.91%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Bulutlu 21 C

    Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin'in annesini gören 'hangisi Ebru' diyor! 'Çok şanslısın Cedi'

    ATV ekranlarının fenomen dizisi Destan'da Akkız karakteriyle ekranda fırtınalar estirmeye devam eden Ebru Şahin'in annesi, güzelliğiyle büyüledi. İşte Cedi Osman'ın müstakbel kayınvalidesi...
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2022 - 14:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin'in annesini gören 'hangisi Ebru' diyor! 'Çok şanslısın Cedi'

    Ebru Şahin, son yıllarda yıldızı parlayan ve oldukça göz önünde bulunan oyuncular arasında yer alıyor.

    Şahin, İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı ve ilk kez 2016 yılında "Kan Parası" filminde rol aldı.

    Oyunculuk alanında kendini geliştiren oyuncu, asıl çıkışı "Hercai" dizisindeki "Reyyan" rolüyle yaptı.

    Ardından ATV  ekranlarında bir tarih dizisi olan "Destan" için kamera karşısına geçen Ebru Şahin, "Akkız" karakteriyle adeta fırtınalar estiriyor.

    Aynı zamanda özel hayatı merak konusu olan genç oyuncu, uzun bir süredir birlikte olduğu Cedi Osman ile evlilik yolunda...

    Annesinin kızı

    Öte yandan ailesi de araştırılan Ebru Şahin'in annesini görenler donup kalıyor.

    Ebru Şahin ve annesinin benzerliği karşısına takipçileri şoke oluyor.

    Anne kızın gülünce kısılan gözleri tıpatıp benzetilirken, Ebru Şahin'in güzelliğini de annesinden aldığı yorumları yapılıyor..

    Ailesini kameralardan uzak tutmayı terchi eden Ebru Şahin, sosyal medyadan paylaştığı bir kare ile annesini takipçilerine gösterdi.

    İşte Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin'in annesi...

    Destan ın Akkız ı Ebru Şahin in annesini gören hangisi Ebru diyor! Çok şanslısın Cedi #1

    Destan ın Akkız ı Ebru Şahin in annesini gören hangisi Ebru diyor! Çok şanslısın Cedi #2

    Destan ın Akkız ı Ebru Şahin in annesini gören hangisi Ebru diyor! Çok şanslısın Cedi #3

    Destan ın Akkız ı Ebru Şahin in annesini gören hangisi Ebru diyor! Çok şanslısın Cedi #4


    İlginizi Çekebilir

    Avrupa Birliği, Rusya'ya petrol yaptırımında anlaşamadı
    Dünya

    Avrupa Birliği, Rusya'ya petrol yaptırımında anlaşamadı

    'Sulama konusunu Türkiye'nin gündeminden düşüreceğiz'
    Gündem

    'Sulama konusunu Türkiye'nin gündeminden düşüreceğiz'

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Görüş Bildir