Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin'in annesini gören 'hangisi Ebru' diyor! 'Çok şanslısın Cedi'

ATV ekranlarının fenomen dizisi Destan'da Akkız karakteriyle ekranda fırtınalar estirmeye devam eden Ebru Şahin'in annesi, güzelliğiyle büyüledi. İşte Cedi Osman'ın müstakbel kayınvalidesi...

Ebru Şahin, son yıllarda yıldızı parlayan ve oldukça göz önünde bulunan oyuncular arasında yer alıyor.

Şahin, İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı ve ilk kez 2016 yılında "Kan Parası" filminde rol aldı.

Oyunculuk alanında kendini geliştiren oyuncu, asıl çıkışı "Hercai" dizisindeki "Reyyan" rolüyle yaptı.

Ardından ATV ekranlarında bir tarih dizisi olan "Destan" için kamera karşısına geçen Ebru Şahin, "Akkız" karakteriyle adeta fırtınalar estiriyor.

Aynı zamanda özel hayatı merak konusu olan genç oyuncu, uzun bir süredir birlikte olduğu Cedi Osman ile evlilik yolunda...

Annesinin kızı

Öte yandan ailesi de araştırılan Ebru Şahin'in annesini görenler donup kalıyor.

Ebru Şahin ve annesinin benzerliği karşısına takipçileri şoke oluyor.

Anne kızın gülünce kısılan gözleri tıpatıp benzetilirken, Ebru Şahin'in güzelliğini de annesinden aldığı yorumları yapılıyor..

Ailesini kameralardan uzak tutmayı terchi eden Ebru Şahin, sosyal medyadan paylaştığı bir kare ile annesini takipçilerine gösterdi.

İşte Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin'in annesi...