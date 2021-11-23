Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin'in büyük aşkı: Cedi Osman'ı tanıyalım

Akkız karakteriyle Destan yolculuğuna çıkan Ebru Şahin'in sevgilisi Cedi Osman da seyircilerin radarında. Hem kariyeri hem de Ebru Şahin'e olan aşkıyla dikkatleri üzerine çeken Cedi Osman kimdir?

Hercai dizisindeki "Reyyan" karakteriyle şöhret merdivenlerini hızla çıkan Ebru Şahin, yeni bir yolculuğa çıkıyor.

ATV ekranlarındaki Destan dizisinde Akkız rolünü canlandıracak olan Şahin, at üstünde ve ok sırtında seyircilere heyecan dolu dakikalar yaşatacak.

Aynı zamanda özel hayatı merak konusu olan genç oyuncu, uzun bir süredir birlikte olduğu Cedi Osman ile evlilik yolunda...

Destan izleyicileri, Ebru Şahin'in sevgilisi Cedi Osman hakkındaki bilgileri araştırmaya koyuldu bile. 2020 yılına damga vuran aşklarını evlilikle taçlandırmaya hazırlanan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da büyük ilgi görüyor.

Peki Cedi Osman kimdir, kaç yaşında, nereli? Gelin birlikte yakından inceleyelim...

CEDİ OSMAN KİMDİR?

2021 itibarıyla 26 yaşındaki Cedi Osman 8 Nisan 1995 tarihinde Makedonya'ya bağlı Ohri'de dünyaya geldi. Babası Türk annesi Boşnak olan Cedi Osman, ailesiyle birlikte 1999 yılında Bosna-Hersek'in Saraybosna şehrine göç etti.

6 yaşındayken KK Bosna kulübüne kayıt oldu. Burada oynarken, Anadolu Efes scoutları tarafından izlenip keşfedildi ve daha sonra 13 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a getirildi.

İSTANBUL HİKAYESİ BAŞLADI

Türkiye'ye taşındıktan sonra Türk vatandaşlığına geçen Cedi, 2007 yılından itibaren Anadolu Efes alt yapısında forma giymeye başladı.

Anadolu Efes alt yapısında ilk olarak küçük takımda oynayarak başladı ve en son olarak yıldız ve genç takımlarında forma giydi.

Cedi, profesyonel kariyerine 2011 yılında Efes'in ikinci ligdeki pilot takımı Pertevniyal'de başladı. Aynı yıl Pertevniyal'in genç takımıyla birlikte Türkiye Genç Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda şampiyonluk elde etti.

Cedi, 2012-13 sezonunun sonlarına doğru Anadolu Efes ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Anadolu Efes formasıyla ilk resmî maçına 4 Mayıs 2013 tarihinde oynanan Gaziantep Basketbol karşılaşmasında çıktı. 18 Temmuz 2017 tarihinde NBA takımı Cleveland Cavaliers ile sözleşme imzaladı.

MİLLİ FORMA GİYDİ

Cedi, Türkiye millî basketbol takımı formasını ilk kez İspanya'da düzenlenen 2014 FIBA Dünya Şampiyonası'nda giydi. Makedonya'da forma giyen Caner Osman adında kendisi gibi basketbolcu olan bir ağabeyi bulunan Cedi halen NBA takımlarından Cleveland Cavaliers formasını giymektedir.

2.04 boyundaki basketbolcu kısa forvet pozisyonunda görev alsa da gerektiğinde şutör gard ve uzun forvet pozisyonlarında da oynayabilmektedir.

CEDİ İSMİNİN ANLAMI

Kökeni Farsça ve Arapçadan gelen Cedi, "Erkek oğlak, keçi yavrusu" demektir.