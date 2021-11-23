Destan'ın Batuga'sı Edip Tepeli'nin eşi tanıdık çıktı! Meğer Çocuklar Duymasın'ın yıldızı...

Destan dizisiyle izleyici karşısına çıkan Edip Tepeli'nin özel hayatı merak konusu oldu. Tepeli hakkında araştırma yapanlar, Çocuklar Duymasın'ın yıldızıyla evli olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadı.

Yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh'in oturduğu, senaryosunu ise Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı ATV'nin yeni dizisi Destan, bu akşam itibarıyla ekran macerasına başlıyor.

Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız'ın mücadelesini konu edinen Bozdağ Film imzalı Destan dizisinin başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar yer alıyor.

Son olarak Sefirin Kızı dizisinde hayat verdiği Kavruk Ömer karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Edip Tepeli, Destan dizisinde 'Batuga' karakterine hayat veriyor.

Oyunculuk kariyerine "Kurt Seyit ve Şura" dizisi ile başlayan Destan'ın Batuga'sı Edip Tepeli, özel hayatı ile de sosyal medyanın merak ettiği isimler arasında yer alıyor.

Hayranları, 31 yaşındaki Edip Tepeli hakkında merak ettiklerini araştırırken karşılarına çıkan bir bilgiyle oldukça şaşırıyor.

AYŞECAN TATARİ İLE EVLİ

Edip Tepeli'nin gerçek hayattaki eşi de tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı bir isim. Edip Tepeli'nin Çocuklar Duymasın dizisinin çocuk oyuncularından olan Ayşecan Tatari ile evli olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Değişimi ile dikkat çeken Ayşecan Tatari ve eşi Edip Tepeli, 2017 yılında New York'ta hayatlarını birleştirmişti. Ünlü çiftin 2020 yılında dünyaya gelen Müjgan Tepeli adında bir kızı var.

İşte Destan'ın Batuga'sı Edip Tepeli'nin eşi Ayşecan Tatari...



