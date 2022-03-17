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- Destan’ın Çolpan Hatun’u İpek Karapınar’ın 9 yıllık aşkına bakın! Abayı fena yakmış...
Destan’ın Çolpan Hatun’u İpek Karapınar’ın 9 yıllık aşkına bakın! Abayı fena yakmış...
- Haber Merkezi
- 17.03.2022 - 20:52
ATV'nin dönem dizisi Destan, sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.
Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın yer aldığı Bozdağ Film imzalı Destan dizisinin her bölümü ilgiyle izleniyor.
Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız'ın mücadelesini konu edinen Destan'da Çolhan Hatun karakterini oynayan İpek Karapınar, performansıyla göz dolduruyor.
Ekran macerasına ilk olarak Hatırla Sevgili dizisi ile adım atan Karapınar, ardından Küçük Sırlar dizisi ile tanındı.
İpek Karapınar televizyon dünyasında; Kırgın Çiçekler, Kurtlar Vadisi Pusu, Zehirli Sarmaşık, Doludizgin Yıllar gibi dizilerde üstlendiği roller ile biliniyor.
Özel hayatı takipçileri tarafından mercek altına alınan 37 yaşındaki başarılı oyuncunun 9 yıllık birlikteliği olduğu ortaya çıktı.
İPEK KARAPINAR CAN YÜCEL AŞKI
Bir dönem Kurtlar Vadisi Pusu'nun İskender Büyük'ü Musa Uzunlar'ın dizide kızı, gerçek hayatta sevgilisiydi İpek Karapınar.
Ardından kendine yeni bir sayfa açan oyuncunun yolu Can Yücel ile kesişti.
2013 yılından beri birlikte olan çift, sosyal medyadan sık sık paylaşım yapıyor.
Çift son yıl dönümlerini Urla'da Yücel’le selfie yaptığı kareyi Instagram’dan paylaşarak, “Leziz 8” diye yazarak kutlamıştı.
İşte İpek Karapınar ve Can Yücel aşkından kareler...