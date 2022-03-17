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Destan’ın Çolpan Hatun’u İpek Karapınar’ın 9 yıllık aşkına bakın! Abayı fena yakmış...

Destan’ın Çolpan Hatun’u İpek Karapınar’ın 9 yıllık aşkına bakın! Abayı fena yakmış...

Destan dizisinde Çolpan Hatun karakteriyle adından söz ettiren İpek Karapınar'ın sevgilisi ile pozları gündem oldu. 9 yıldır birlikte olan çiftin aşk dolu paylaşımları, beğenilerle taçlandı.