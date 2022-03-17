Petrol
106.41
8.56%
Euro
16.39
1.45%
Dolar
14.71
0.63%
Altın
918.40
1.52%
Borsa
2134
2.14%
Bitcoin
601.790
1.20%
BTXN Coin
38.65
-1.47%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C

    Destan’ın Çolpan Hatun’u İpek Karapınar’ın 9 yıllık aşkına bakın! Abayı fena yakmış...

    Destan dizisinde Çolpan Hatun karakteriyle adından söz ettiren İpek Karapınar'ın sevgilisi ile pozları gündem oldu. 9 yıldır birlikte olan çiftin aşk dolu paylaşımları, beğenilerle taçlandı.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 20:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Destan’ın Çolpan Hatun’u İpek Karapınar’ın 9 yıllık aşkına bakın! Abayı fena yakmış...

    ATV'nin dönem dizisi Destan, sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

    Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın yer aldığı Bozdağ Film imzalı Destan dizisinin her bölümü ilgiyle izleniyor.

    Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız'ın mücadelesini konu edinen Destan'da Çolhan Hatun karakterini oynayan İpek Karapınar, performansıyla göz dolduruyor.

    Ekran macerasına ilk olarak Hatırla Sevgili dizisi ile adım atan Karapınar, ardından Küçük Sırlar dizisi ile tanındı.

    İpek Karapınar televizyon dünyasında; Kırgın Çiçekler, Kurtlar Vadisi Pusu, Zehirli Sarmaşık, Doludizgin Yıllar gibi dizilerde üstlendiği roller ile biliniyor.

    Özel hayatı takipçileri tarafından mercek altına alınan 37 yaşındaki başarılı oyuncunun 9 yıllık birlikteliği olduğu ortaya çıktı.

    İPEK KARAPINAR CAN YÜCEL AŞKI

    Bir dönem Kurtlar Vadisi Pusu'nun İskender Büyük'ü Musa Uzunlar'ın dizide kızı, gerçek hayatta sevgilisiydi İpek Karapınar.

    Ardından kendine yeni bir sayfa açan oyuncunun yolu Can Yücel ile kesişti.

    2013 yılından beri birlikte olan çift, sosyal medyadan sık sık paylaşım yapıyor.

    Çift son yıl dönümlerini Urla'da Yücel’le selfie yaptığı kareyi Instagram’dan paylaşarak, “Leziz 8” diye yazarak kutlamıştı.

    İşte İpek Karapınar ve Can Yücel aşkından kareler...

    Destan’ın Çolpan Hatun’u İpek Karapınar’ın 9 yıllık aşkına bakın! Abayı fena yakmış... #1

    Destan’ın Çolpan Hatun’u İpek Karapınar’ın 9 yıllık aşkına bakın! Abayı fena yakmış... #2

    Destan’ın Çolpan Hatun’u İpek Karapınar’ın 9 yıllık aşkına bakın! Abayı fena yakmış... #3

    Destan’ın Çolpan Hatun’u İpek Karapınar’ın 9 yıllık aşkına bakın! Abayı fena yakmış... #4

    Destan’ın Çolpan Hatun’u İpek Karapınar’ın 9 yıllık aşkına bakın! Abayı fena yakmış... #5

    Destan’ın Çolpan Hatun’u İpek Karapınar’ın 9 yıllık aşkına bakın! Abayı fena yakmış... #6

     


    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin ile nasıl para kazanılır?
    Mtm

    Bitcoin ile nasıl para kazanılır?

    Adana'da şiddet gören kadının hüzünlü evlendirilme hikayesi
    3. Sayfa

    Adana'da şiddet gören kadının hüzünlü evlendirilme hikayesi

    Murat Kurum: Türkiye olarak inşaat sektöründe Çin’den sonra ikinci sıradayız
    Emlak

    Murat Kurum: Türkiye olarak inşaat sektöründe Çin’den sonra ikinci sıradayız

    Görüş Bildir