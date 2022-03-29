Destan'ın Günseli'si Ecem Sena Bayır'ın sevgilisi Çok Güzel Hareketler'den çıktı! İkili abayı fena yakmış...

Destan'ın Günseli'si Ecem Sena Bayır'ın sevgilisi Çok Güzel Hareketler'den çıktı! İkili abayı fena yakmış...

Destan dizisinde Günseli karakterine hayat veren güzel oyuncu Ecem Sena Bayır, özel hayatıyla gündeme geldi. Bayır'ın Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızıyla aşk yaşadığını öğrenenler şaştı kaldı.

Yönetmen koltuğunda Fethi Bayram ve Metin Günay'ın oturduğu, senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı ATV'nin sevilen dizisi Destan, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar ve İpek Karapınar'ın yer aldığı Bozdağ Film imzalı Destan dizisi, aksiyon ve heyecan dolu bölümleriyle adeta nefes kesiyor.

Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız'ın mücadelesini konu edinen Destan dizisi, salı akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Dizide hayat verdiği Günseli karakteriyle adından söz ettiren Ecem Sena Bayır, başarılı oyunculuğuyla beğeni topluyor.

Performansının yanı sıra güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Bayır, özel hayatı ile merak edilen isimler arasında yer alıyor.

Hayranları, 25 yaşındaki güzel oyuncu hakkında merak ettiklerini araştırırken karşılarına çıkan bir bilgiyle oldukça şaşırıyor.

SEVGİLİSİ DE ÜNLÜ

Ecem Sena Bayır, bir dönem yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın, sunuculuğunu ise Eser Yenenler'in üstlendiği Çok Güzel Hareketler programıyla izleyici karşısına çıktı.

Sezon başında Çok Güzel Hareketler'den ayrılan ve Destan dizisine geçen Ecem Sena Bayır, Çok Güzel Hareketler'in yıldızı Ozan Yiğit ile aşk yaşamaya başladı.

Bayır ve Ozan Yiğit çifti, aşklarını sosyal medya hesaplarından paylaştıkları karelere kalp emojisi koyarak ilan etti.

Eski ÇGHB oyuncuları, aşklarını dolu dolu yaşıyor ve sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaya devam ediyor.