Destan'ın Ulu Ece'si Deniz Barut'un boyu kadar ikizleri varmış! Kuzey ve Uzay'ı görenler şoke oldu...

Destan'ın Ulu Ece'si Deniz Barut'un boyu kadar ikizleri varmış! Kuzey ve Uzay'ı görenler şoke oldu...

Destan dizisinde Alpagu Han'ın eşi Ulu Ece'ye hayat veren Deniz Barut'un ikiz annesi olduğunu öğrenenler şaşkınlık yaşıyor. İşte ünlü oyuncunun gözlerden uzak büyüttüğü Kuzey ve Uzay...

Avlu dizisindeki "Melis" karakteriyle en büyük çıkışını yakalayan Deniz Barut, 29 Mart 1983 tarihinde Denizli'de dünyaya geldi.

Fotoğrafçılık ve Video eğitimi alan Deniz Barut, çektiği fotoğraflarla karma sergilerde yer aldı.

2000 yılında profesyonel olarak oynadığı voleybolu bırakıp İstanbul'a gelen Deniz Barut'un ekran macerası da başlamış oldu.

Oyunculuk eğitiminin ardından Antony Vincent Bova, Merve Taşkan gibi isimlerle oyunculuk üzerine çalışan güzel oyuncu, haber, spor, canlı yayın ve life style programları sunuculuğu yaptı.

Deniz Barut, oyunculuk kariyeri boyunca; "Kaybolan Yıllar", "Anneler ile Kızları", "Elde Var Hayat", "Lale Devri", "Kara Para Aşk", "Son Çıkış", "Hayatımın Aşkı", "Avlu", "Sol Yanım" dizilerinde, "Sesinde Aşk Var", "Baba Parası" filmlerinde rol aldı.

Son olarak Baba Parası dizisiyle izleyici karşısına çıkan Deniz Barut, Destan dizisinde 'Ulu Ece' karakterine hayat veriyor.

Deniz Barut'un ikizleri

Ulu Ece'ye hayat veren Deniz Barut'un hayatını araştıranlar, ikiz annesi olduğunu öğrenince şoke oluyor.

2005 yılında ilk görüşte aşık olduğunu söylediği yönetmen Şafak Bakkalbaşıoğlu ile evlenen ancak 2019 yılında boşanan Deniz Barut'un bu evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocuğu vardır.

Güzelliği ve fiziğiyle oldukça bakımlı ve genç görünen Barut'un oğulları merak konusu oldu. Barut, çocuklarını ameralardan ve sosyal medyadan uzak tutmayı tercih ediyor.

İşte Destan'ın Ulu Ece'si Deniz Barut'un ikiz oğlu Kuzey ve Uzay...