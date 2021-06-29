Destina Masal Güler kimdir? Tiktok fenomeni Destina'yı kim, neden öldürdü? Tüfekli saldırıya uğradı...

Destina Masal Güler kimdir? Tiktok fenomeni Destina'yı kim, neden öldürdü? Tüfekli saldırıya uğradı...

Sosyal medyada tanınan Destina Masal Güler, sevgilisi ile birlikte uğradığı tüfekli saldırıda hayatını kaybetti. Peki Destina Masal Güler kimdir ve neden öldürüldü? İşte detaylar...

Ankara'da yaşayan Destina Masal Güler, erkek arkadaşı ile uğradığı silahlı saldırıda kurşunların hedefi oldu ve hayatını kaybetti.

Destina Masal Güler'i tanıyanlar olay karşısında şok geçirirken, tanımayanlar ise Destina Masal Güler'in kim olduğunu araştırmaya başladı.

Hayatına dair bilgiler merak konusu olan Destina Masal Güler neden ve kim tarafından öldürüldü sorusu gündemde yer alıyor. Yaralı kurtulan sevgilisinin ifadeleri ise ortaya çıktı.

Peki Destina Masal Güler kimdir? Destina'nın katili kim? İşte olayın ayrıntıları..

DESTİNA MASAL GÜLER KİMDİR?

Ankara’da yaşayan sosyal medya fenomeni Destina Masal Güler (31), 4 aydır kaportacı Halil Mert’le sevgiliydi.

Çift 13 Mayıs günü Halil Mert’in Mamak’taki evinin bahçesinde otururken, bir otomobilden üzerlerine pompalı av tüfeğiyle 3 el ateş açıldı.

Halil Mert jandarmada verdiği ifadede, “Kemal Çalık’la o gün uyuşturucu sattığı için kavga etmiştik. Kemal beni darp etti, arkadaşı ise sol kolumdan ve belimden bıçakladı. İkisinden de şikâyetçi olmadım. Birkaç saat sonra beyaz renk bir araçtan bize ateş açtılar. Arabadaki kişi Kemal Çalık’tı. Destina fazla yara almasın diye üzerine kapandım ama öldü. Çalık da kaçtı” dedi.

DESTİNA'NIN KATİLİ

Jandarma ekipleri cinayeti çözmek için çok sayıda güvenlik kamerasını inceledi, görgü tanıklarıyla görüştü.

Kemal Çalık’ın evinde yapılan aramada, saldırı sırasında üzerine giydiği kıyafetler ve Destina Masal Güler’in öldürüldüğü pompalı av tüfeği de ele geçirildi.

Kemal Çalık ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.