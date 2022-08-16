Petrol
91.87
-3.40%
Euro
18.2261
-0.15%
Dolar
17.9272
-0.17%
Altın
1.023
-0.41%
Borsa
2913
1.96%
Bitcoin
431.581
-1.08%
BTXN Coin
6.14
-1.76%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Devlet korumasında büyüyen Muhammet, tıp fakültesini kazandı

    Adana'da devlet korumasında büyüyen Muhammet Uğur, tıp fakültesini kazandı. Adana Valisi Süleyman Elban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Muhammet'e başarılar diledi.
    • 16.08.2022 - 21:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Devlet korumasında büyüyen Muhammet, tıp fakültesini kazandı

    13-18 yaş aralığındaki barınmaya muhtaç çocukların kalıp, eğitim aldığı Seyhan Çocuk Evleri Sitesi'nde tıp fakültesi sevinci yaşandı.

    Seyhan Çocuk Evleri Sitesi'nde devletin şefkatli kollarında büyüyen Muhammet Uğur, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihinde Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı.

    Vali makamında ağırladı

    Devlet korumasında büyüyüp, tıp fakültesini kazanan Muhammet, Adana Valisi Süleyman Elban'ı makamında ziyaret etti.

    "Başarılı bir gelecek temenni ediyorum"

    DHA'nın haberine göre Vali Elban ziyarette çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından, "Seyhan Çocuk Evleri Sitesi'nde, devletimizin şefkatli kollarında büyüyen kıymetli öğrencimiz Muhammet Uğur, tıp fakültesini kazanarak bizleri gururlandırdı. Değerli öğrencimize başarılarla dolu bir gelecek temenni ediyorum." notuyla paylaştı.

    Devlet korumasında büyüyen Muhammet, tıp fakültesini kazandı #1

    Devlet korumasında büyüyen Muhammet, tıp fakültesini kazandı #2

    Devlet korumasında büyüyen Muhammet, tıp fakültesini kazandı #3


    İlginizi Çekebilir

    Ankara'da yağmur nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu
    İç Haber

    Ankara'da yağmur nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu

    İstanbul genelinde şiddetli yağmur etkili oluyor
    Gündem

    İstanbul genelinde şiddetli yağmur etkili oluyor

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    Görüş Bildir