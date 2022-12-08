Devrim Özkan gece paylaştı! "Ne mükemmel dokunuştur bu"

Devrim Özkan gece paylaştı! "Ne mükemmel dokunuştur bu"

Güzel oyuncu Devrim Özkan, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi ile popülaritesini ikiye katladı. Oyunculuğu ve güzelliği ile gündemden düşmeyen Özkan, sosyal medyanın gözbebeği oldu.

2 Eylül 1998 yılında Muğla'da hayata gözlerini açan Devrim Özkan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldu.

Genç yaşına rağmen başarılı projeler ile adından söz ettiren Özkan; Vatanım Sensin, Vuslat ve Ramo gibi dizilerde oyunculuğunu kanıtladı.

Bu dizilerden sonra Gelsin Hayat Bildiği Gibi ile kamera karşısına geçen Devrim Özkan, aynı zamanda koyu bir Galatasaray taraftarı...

Maçları kaçırmayan ve taraftarların gözdesi olan Özkani geçtiğimiz günlerde Wanda Nara ile ayrılan İcardi ile anıldı.

Devrim Özkan ve İcardi'nin aynı karede olduğu fotoğraf, aşk iddialarıno gündeme getirdi. Anvak İcardi, Wanda Nara ile boşanmasına rağmen ilişkilerinin devam ettiğini açıkladı.

Devrim Özkan konu hakkında açıklama yapmadı ama sosyal medya üzerinden sık sık İcardi ile ilgili yorumlar almaya başladı.

Özkan'ın paylaştığı her fotoğrafa İcardi hakkında yorumlar yapan hayranlar, kusursuz güzelliğine değinmeden ise edemiyor.

Akşam karanlığında sokakta çektirdiği kareleri yayınlayan Özkan, bu defa İcardi ile değil ışıltısı ile dikkatleri üzerine çekti.

Devrim Özkan parıldadı

Genç ve güzel oyuncu Devrim Özkan, sosyal medya hesabından paylaştığı her karesi ile olay oluyor. Dikkatleri kısa sürede üzerine çeken ve oyunculuğu ile parlayan Özkan, güzelliği ile de kusursuzluğunu ortaya koyuyor.

Beyaz üstü ile akşam vakti fotoğraf çektiren ve sosyal medya üzerinden yayınlayan Özkan, hayranlarından övgüler aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, ışıltısı ile adeta göz kamaştırdı.