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    Devrim Özkan gecenin karanlığında dekoltesiyle parladı! Yaşını duyan daha şaşırıyor...

    Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde rol alan Devrim Özkan'ın yeni kareleri, sosyal medyada beğeni topladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2022 - 17:34
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    Devrim Özkan gecenin karanlığında dekoltesiyle parladı! Yaşını duyan daha şaşırıyor...

    Show TV ekranlarının BKM yapımı dizisi, ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ yayın hayatına devam ediyor.

    Yönetmenliğini Altan Dönmez’in üstlendiği, proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait olan ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’de başrolleri Ertan Saban ve Devrim Özkan paylaşıyor.

    Songül karakteri ile beğeni toplayan Devrim Özkan, sosyal medyanın da gözdesi haline geldi.

    İngiliz basınında çıkan iddialar üzerine Icardi ile ilişkisi olduğu öne sürülen Özkan, ilgi odağı oldu.

    Devrim Özkan'dan cesur pozlar

    Güzelliği ve pozları ile Instagram'ın tozunu attıran Devrim Özkan'dan yeni bir paylaşım geldi.

    Derin göğüs dekoltesiyle güzelliğini ortaya koyan Devrim Özkan, peş peşe kareler yayınladı.

    Hem fiziği hem de yüzü ile beğeni toplayan ünlü oyuncunun henüz 24 yaşında olduğunu duyanlar işe şoke oluyor.

    Devrim Özkan gecenin karanlığında dekoltesiyle parladı! Yaşını duyan daha şaşırıyor... #1

    Devrim Özkan gecenin karanlığında dekoltesiyle parladı! Yaşını duyan daha şaşırıyor... #2

    Devrim Özkan gecenin karanlığında dekoltesiyle parladı! Yaşını duyan daha şaşırıyor... #3

    Devrim Özkan gecenin karanlığında dekoltesiyle parladı! Yaşını duyan daha şaşırıyor... #4

    Devrim Özkan gecenin karanlığında dekoltesiyle parladı! Yaşını duyan daha şaşırıyor... #5

    Devrim Özkan gecenin karanlığında dekoltesiyle parladı! Yaşını duyan daha şaşırıyor... #6


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