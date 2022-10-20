Devrim Özkan kimdir, hangi takımlı? Devrim Özkan aslen nereli ve kaç yaşında?

Devrim Özkan kimdir, hangi takımlı? Devrim Özkan aslen nereli ve kaç yaşında?

Galatasaray - Kastamonuspor maçında kameralara yansıyan kadın taraftarın kim olduğu merak edildi. Oyuncu Devrim Özkan'ın hayatı gelişme sonrası sorgulanmaya başlandı. Peki Devrim Özkan kimdir?

Galatasaray ile Kastamonuspor NEF Stadyumu'nda heyecanlı bir mücadele yaşadı. Maçı 7-0'lık farklı skorla kazanarak tur atlayan Galatasaray, zaferi sonrası sosyal medyada alınan galibiyetin yanında bir kadın taraftarla da ilgi odağı oldu. Tribünde gol sevinci yaşayan ve görüntüleri sosyal medyada hızla yayılan kişinin oyuncu Devrim Özkan olduğu ortaya çıktı. Peki Devrim Özkan kimdir?

Devrim Özkan kimdir?

Devrim Özkan, 1998 senesinde dünyaya gelmiştir ve aslen Muğlalıdır. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı 2.sınıfta eğitimini devam ettiren Devrim Özkaya, ilk olarak Rüya dizisiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Bu dizide entrikacı, çıkarları için kötülük yapmaktan çekinmeyen bir karakter olan İpek Giray'ı canlandırmıştır. Özkan asıl şöhretini ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan Vuslat dizisiyle kazanmıştır.

Genç isim, Kadir Doğulu, Mehmet Özgür gibi isimlerin de oyuncu kadrosunda bulunduğu Vuslat dizisinde Feride'ye hayat vermiştir. Özkan ayrıca Ramo dizisinde Nehir karakterine hayat vermiştir.

Devrim Özkan'ın 1.73 boyunda olduğu ve 52 kilo olduğu bilinmektedir. Ünlü isim ayrıca Başak burcu olduğu biliniyor.