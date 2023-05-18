Devrim Özkan makyajsız paylaştı, gören parmak ısırdı! "Her halinin gideri var" Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde adından söz ettiren Devrim Özkan'ın doğallığı beğenildi.

1998 yılında Muğla'da dünyaya gelen Devrim Özkan, İstanbul macerasıyla oyunculuk sektörüne de adım attı. İlk olarak "Rüya" dizisinde rol alan Devrim Özkan, asıl çıkışını ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan Vuslat dizisiyle yaptı. Ardından "Ramo" dizisinin kadrosuna dahil olan güzel oyuncu, kariyer basamaklarını tırmanmaya devam etti. Son olarak "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" dizisinde Songül karakteriyle beğeni toplayan Devrim Özkan, magazin gündeminin de takip edilen isimleri arasında yer alıyor. Instagram'ı oldukça aktif kullanan 26 yaşındaki Devrim Özkan, sosyal medyanın da gözdesi haline geldi. Makyajsız Devrim Doğal haliyle poz veren Devrim Özkan, filtre ve makyajı es geçti. Özkan'ın duru güzelliğini görenler, beğenmeden geçemedi. İşte makyajsız Devrim Özkan...