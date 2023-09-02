Devrim Özkan'a sütyen fazla geldi! İç çamaşırsız pozuyla göğsündeki dövmeyi gösterdi: "Afet-i devran" Şu sıralar güzelliğiyle gözde olan Devrim Özkan, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarıyla hayranlarının aklını başından alıyor.

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2 Eylül 1998 yılında Muğla'da dünyaya gelen Devrim Özkan, bugün yeni yaşını kutluyor.

25 yaşına giren genç ve güzel oyuncu, çocukluğunu Bodrum'da geçirdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okurken 1. sınıfın sonunda okulu bıraktı ve İstanbul'a taşınarak ilk işi olan Rüya dizisi ile oyunculuğa başladı.

Daha sonra Vatanım Sensin, Vuslat, Ramo gibi projelerde yer alan Özkan, Son olarak ise Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde "Songül Acarerk" karakterine hayat verdi.

Songül karakteri sayesinde tanınmaya başlayan güzel isim, fanatikliğiyle de son zamanların konuşulan ismi.

Fanatik bir Galatasaray taraftarı olan ve maçlarda verdiği pozlarla gündem yaratan Özkan, bu defa iç çamaşırsız bir şekilde kamera karşısına geçti.

Pozlara yorum yağdı

Şu sıralar yeni bir diziyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Devrim Özkan, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor.

Sosyal medya üzerinden paylaştığı son pozlarla gündemden düşmeyen Özkan'a da yorum yağıyor.

Devrim Özkan'ın doğum gününü kutlayan hayranları da özellikle bu pozları paylaşmayı tercih ediyor.