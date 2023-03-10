Devrim Özkan'ın derin dekoltesine alevler yağdı: "Gelsin Torreira bildiği gibi" Gelisn Hayat Bildiği gibi dizisinde yer alan ve şu sıralar Galatasaraylı Lucas Torreira ile adı aik dedikodularına karışan Devrim Özkan, kırmızı dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı salladı. Özkan'ın güzelliğine Twitter üzerinden de yorum yağdı.

2 Eylül 1998 yılında Muğla'da dünyaya gelen Devrim Özkan, Milas - Bodrum'da büyüdü. Güzel isim Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni kazandı.

Ancak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ilk seneyi okurken okulu bıraktı ve İstanbul'a taşındı.

İstanbul'a geldikten sonra oyunculuğa adım atan Özkan, Rüya dizisi ile kamera karşısına geçti. Daha sonra Vatanım Sensin, Vuslat, Ramo gibi projelerde yer aldı.

Güzel isim şu sıralar ise Gelsin Hayat Bildiği gibi dizisinde yer alıyor ve Songül karakterine hayat veriyor.

Bu karakter sayesinde tanınmaya başlayan Devrim Özkan, oyunculuğu ve güzelliğiyle gündemden düşmüyor.

Özellikle aşk hayatıyla gündem olan fanatik Galatasaray taraftarı. Bir dönem adı İcardi ile aşk iddialarına karışan Özkan, şu sıralar Galatasaraylı Lucas Torreira gündeme geliyor.

Sık sık yan yana poz veren Devrim Özkan popülaritesini gittikçe artırırken, sosyal medyada dolaşıma giren diziden bir sahnesi ile olay oldu.

Dizide giydiği kırmızı dekolteli elbisesi ile görenleri kendisine hayran bırakan Devrim Özkan'a yorum yağdı.

Devrim Özkan güzelliği

Galatasaraylı Lucas Torreira ile aşk yaşadığı iddia edilen Devrim Özkan, kırmızı göğüs dekoltesi elbisesi ile görenlerin aklını başından aldı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve hayranlarının beğenisine en güzel fotoğraflarını sunan Özkan'a yorum yağdı.

Hayranlarının, "Gelsin Torreira bilgiği gibi" yorumu ise dikkati çekti.

Lucas Torreira ve Mauro Icardi, Muslera'nın eşinin doğum gününde bir araya geldi. Torreira'nın Devrim Özkan ile yan yana olması ve elini güzel oyuncunun beline atması aşk iddialarını iyiden iyiye güçlendirdi.