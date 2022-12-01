Gelsin Hayat Bildiği gibi dizisinde yer alan ve Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile fotoğraf çektirdiği için gündemden düşmeyen Devrim Özkan, sosyal medyayı salladı.

2 Eylül 1998 yılında Muğla'da dünyaya gelen Devrim Özkan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldu.

Özkan üniversiteden mezun olduktan sonra 2017 yılında Rüya isimli projede yer aldı ve oyunculuk alanında ilk adımını attı.

Akabinde Vatanım Sensin, Vuslat ve Ramo gibi projelerde de yer alan Özkan, Gelsin Hayat Bildiği gibi dizisi sayesinde tanınmaya başlandı.

Bu dizide hayat verdiği Songül karakteri sayesinde gündemden düşmeyen Özkan, sıkı bir Galatasaray taraftarı..

Galatasaray'ın maçlarını kaçırmayan ve stada giden Devrim Özkan, verdiği pozlarla da taraftarların beğenisini topluyor.

Özellikle geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile fotoğraf çektiren oyuncu, aşk iddialarıyla anılmaya başlandı.

Wanda Nara'dan ayrılan Galatasaray'ın yıldızı İcardi ile anılan Devrim Özkan, sosyal medyadan paylaştığı her karede konu hakkında yorum almaya başladı.

Konu hakkında sessiz kalan Devrim Özkan, sosyal medya hesabından paylaştığı derin dekolteli pozlarda yine İcardi'ye yapılan göndermeli yorumlarla karşılaştı.

Bazıları ise konudan bağımsız olarak, Devrim Özkan'ın duru güzelliğine dair iltifatlarda bulundu.

Devrim Özkan büyülemeye devam ediyor

İç çamaşırsız pozlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Devrim Özkan, güzelliği ile göz dolduruyor. Dikkat çekici bir güzelliği olan ve doğallığa önem veren Özkan, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla yorum yağmuruna tutuluyor.

Makyajı ve kusursuz fiziği ile Devrim Özkan'a yorum yapanlar, İcardi'ye değiniyor ve yenge demeden de geçemiyor. Güzel ve başarılı isim ise hem özel hayatı hem de kariyerine dair paylaşımları sosyal medyadan yapmaktan vazgeçmiyor.

Ne olmuştu?

İngiltere'den The Sun'a ait haberde, "29 yaşındaki Icardi'nin, şimdi de Türk oyuncu Devrim Özkan ile birlikte olduğu konuşuluyor. Arjantinli, Devrim Özkan ile el ele görüntülendi." ifadeleri yer aldı.

Ünlü oyuncu Devrim Özkan'dan ve Mauro Icardi cephesinden konuyla ilgili açıklama gelmedi.