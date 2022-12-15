Sosyal medya üzerinden paylaştığı son kareler ile yorumları peş peşe alan Devrim Özkan, takipçi sayısını ise hızla artırmaya başladı. Özkan, 750 bine yakın kişi tarafındsn takip ediliyor.

2 Eylül 1998 yılında Muğla'da dünyaya gelen Devrim Özkan, Gelsin Hayat Bildiği gibi dizisi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olan oyuncu, aynı zamanda koyu bir Galatasaray taraftarı.

Maçları kaçırmayan güzel ve başarılı isim, Galatasaray’ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile fotoğraf çektirdi.

Bu fotoğraf ile birlikte kısa süre içerisinde gündeme gelen Devrim Özkan, İcardi ile aşk iddialarına karıştı.

Wanda Nara'dan boşanan İcardi ve Devrim Özkan için yapılan aşk dedikoduları, sosyal medyayı kısa sürede sardı.

İngiltere’den The Sun’a ait haberde, “29 yaşındaki Icardi’nin, şimdi de Türk oyuncu Devrim Özkan ile birlikte olduğu konuşuluyor. Arjantinli, Devrim Özkan ile el ele görüntülendi.” ifadeleri yer aldı.

Ünlü oyuncu Devrim Özkan’dan ve başarılı futbolcu Mauro Icardi cephesinden konuyla ilgili açıklama gelmedi.

Ancak Özkan gittikçe tanınmaya ve sosyal medya üzerinden takip kitlesini de artırmaya başladı. Kullanıcılar, Özkan'ın her karesine İcardi ile ilgili yorumlar yapmaya başladı.

Saksı önünde

Icardi ile aşk yaşadığı konuşulan Devrim Özkan, süper mini şortuyla bakana yeniden baktırdı. Devrim Özkan'ın iddialı paylaşımına kısa sürede 160 bine yakın beğeni geldi. Devrim Özkan'ın ev pozlarını Miray Daner, İpek Filiz Yazıcı ve Nilsu Berfin Aktaş da beğendi.

Takipçileri, ''Gerçekten polis olsaydın karakoldan ayrılmayacak kişiler tanıyorum'' ve ''Kalbimize devrim yaptın'' gibi yorumlar yaptı.

Özkan'ın bazı hayranları da İcardi'ye gönderme yapmayı ve onunla ilgili yorum yapmayı ihmal etmedi.