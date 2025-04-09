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Devrim Özkan'lı "Çift Kişilik Oda"dan dikkat çeken fragman: "Özel uşağım olacaksın"

Devrim Özkan'lı "Çift Kişilik Oda"dan dikkat çeken fragman: "Özel uşağım olacaksın" Başrollerini Devrim Özkan ve Ulaş Tuna Astepe'nin paylaştığı "Çift Kişilik Oda", yaza damga vurmaya hazırlanıyor. NOW TV'de yayınlanacak olan yeni diziden ilk fragman geldi; "Özel uşağım olacaksın" sözleri ise şimdiden dikkat çekti.