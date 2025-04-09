Kore yapımı olan “King The Land” dizisinden uyarlanan "Çift Kişilik Oda" dizisi, NOW TV'de ekrana gelmeye hazırlanıyor.
Başrolleri ise Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan paylaşıyor.
Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı romantik komedi türündeki “Çift Kişilik Oda”da; başrolleri Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan paylaşıyor.
Aynı zamanda kadroda; Gözde Seda Altuner, Seren Şirince, Serkan Tınmaz, Gözde Türker, Eslem Akar, Burç Kümbetlioğlu, Onur Büyüktopçu, Hivda Zizan Alp gibi isimler de yer alıyor.
Dizi; Küçük yaşta ebeveynlerini kaybeden Nilüfer ile otelin mirasçılarından Kaan'ın hikayesini anlatıyor.
İLK FRAGMAN GELDİ
Yakında izleyici karşısına çıkacak olan “Çift Kişilik Oda”nın merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı.
Tanıtım; izleyiciyi aşk, aile ve hayallerin büyülü atmosferinde sıcak bir yolculuğa çıkaracağının sinyallerini verdi.