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- Dezenformasyon ve basın kanunu düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
Dezenformasyon ve basın kanunu düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
"Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
- Haber Merkezi
- 13.10.2022 - 23:00
- Güncelleme : 13.10.2022 - 23:04
Gerçeğe aykırı bir bilgiyi alenen yayan kimseye, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getiren, internet medyasını süreli yayın kapsamına alan düzenlemeleri de içeren Dezenformasyonla Mücadele Yasası TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
Ayrıntılar gelecek..