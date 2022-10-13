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Dezenformasyon ve basın kanunu düzenlemesi TBMM'de kabul edildi

Dezenformasyon ve basın kanunu düzenlemesi TBMM'de kabul edildi

"Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.