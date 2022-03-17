Didem Arslan canlı yayında isyan etti: Çıldıracağım

Sevgililerini fuhşa zorlamakla suçlanan Ali Borazan'la bağlantı kuran Didem Arslan, karşı tarafın yanında tuttuğu genç kızın yüzünü göstermemesi üzerine herkese tepki gösterdi.

Show TV ekranlarında seyirciyle buluşan 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme' programında geçtiğimiz günlerde gergin anlar yaşandı.

Sevgilisi olan genç kızları evinde zorla tutup fuhuş yaptırdığı iddia edilen dövmeci Ali Borazan, canlı yayına bağlanarak hakkındaki suçlamaları reddetti.

Evli ve bir çocuk annesi Özlem'i evinde zorla tutmakla itham edilen Ali Borazan, Özlem'in 9 aylık çocuğunun cinsel organında sigara söndürdüğü iddiasıyla da herkesi şaşkına çevirdi.

GENÇ KIZI EKRANA ÇIKARMADI

Didem Arslan Özlem'in kamera karşısına geçerek konuşmasını isterken, Ali Borazan tüm ısrarlara rağmen "Özlem benim eşim çıkarmıyorum" dedi.

DİDEM ARSLAN İSYAN ETTİ

Tepki üzerine sinirlerine hakim olamayan Didem Arslan, yayın sırasında ağzına geleni söyledi.

"SEN KİMSİN YA..."

Ali Borazan yayını terk ederken, ağlamaklı olan Didem Arslan ise şu ifadeleri kullandı:

"Sen kimsin ya... Kadınların biri geliyor biri gidiyor fuhuş yapılıyor. Sayın İzmir Emniyet Müdürü bana 'kendi rızasıyla orada kalıyor' diyorsunuz. O kadın kendi rızasıyla kalıyorsa kameraların karşısına geçip 'ben bu adamı seviyorum kendi rızamla kalıyorum' demez mi?

"BU KADININ PARÇALANMIŞ CESEDİNİ Mİ ARAYALIM"

Allah'ınızı kitabınızı severseniz kurban olayım ya. Sonra bu kadının parçalanmış cesedini mi arayalım sizinle beraber.

"ÇILDIRACAĞIM ARTIK"

Olacak iş mi ya? Ben çıldıracağım ya... Şu anda kadını göstermiyor. 9 aylık bir çocuktan bahsediyoruz. Bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Orasına burasına sigara basmışlar. Cinsel organında sigara söndürmüşler ben söylerken çok kötü oluyorum.

"BURASI KABUS EVİ"

Yazık ya... Burası kabus evi. Ali Borazan karşısında benim de can güvenliğim yok. Tehdit edip kapattı. Bir zahmet evine gidip o kadınla bir konuşur musunuz? Bu yayını ben İzmir Emniyeti'ne yapıyorum. Başka kimseye yapmıyorum."