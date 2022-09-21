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    Didem Arslan Yılmaz, Adanalı Alev’i canlı yayından kovdu

    Didem Arslan Yılmaz, canlı yayında Adanalı Alev hakkında duyduğu iddialara dayanamayarak dolandırıcılıkla suçlanan kadını 'Bu platformu ünlü olman için sana açmayacağım' diyerek kovdu.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2022 - 10:42
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 11:23
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    Didem Arslan Yılmaz, Adanalı Alev’i canlı yayından kovdu

    Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme isimli programa katılan Adanalı Alev, ünlü olmak istediği için menajerine binlerce lira kaptırdığını iddia etti.

    Programa, menajer Eyüp ve şarkıcı Fatih Bulut hakkında birçok iddiada bulunan Adanalı Alev ile ilgili de çok sayıda ihbar geldi.

    Gelen ihbarlar yalan söylediğini ortaya çıkardı

    Bazı ihbarlarda ise Adanalı Alev’in yalan söylediği ve menajer Eyüp ile sevgili olduğu öne sürüldü.

    Yayına bağlananların peş peşe açıklamalarından sonra Adanalı Alev'e sinirlenen Didem Arslan Yılmaz, programının ünlü olma yeri olmadığını belirtti.

    Stüdyodan kovdu: Burası ünlü olma yeri değil

    Yılmaz, Alev’in stüdyodan çıkmasını istedi.

    Ayrıca Didem Arslan Yılmaz, Adanalı Alev’in söylediği birçok şeyin yalan olduğunu açıkladı.

    Didem Arslan Yılmaz, Adanalı Alev’i canlı yayından kovdu #1

    Didem Arslan Yılmaz, Adanalı Alev’i canlı yayından kovdu #2


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