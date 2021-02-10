Euro
8.5523
-0.22%
Dolar
7.0429
-0.36%
Altın
416.79
-0.11%
Borsa
1.547
0.2%
Bitcoin
311.769
-6.23%
EXEN Coin
16.58
3.23%
15ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 15 C
    Didem Arslan Yılmaz gündüz kuşağında kayıplara karıştı

    Didem Arslan Yılmaz gündüz kuşağında kayıplara karıştı

    Habertürk'te tartışma programları ve haber bültenleriyle ekranda olan Didem Arslan Yılmaz, gündüz kuşağında Müge Anlı'ya rakip oldu ancak istenilen reyting oranlarına ulaşamıyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2021 - 17:57
    • Güncelleme : 10.02.2021 - 18:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Gazeteci Didem Arslan Yılmaz, Habertürk ekranlarında başarılı programlara imza attı.

    Tartışma programları ve farklı saatlerdeki haber bültenlerinde izleyicilerin karşısına çıkan Didem Arslan Yılmaz, aldığı ani bir kararla Show TV'ye transfer olarak gündüz kuşağına geçti.

    İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ

    İmajını da değiştiren Didem Arslan Yılmaz, programlarda bir türlü istenilen reyting oranlarına ulaşamadı.

    İLK 10'A GİREMİYOR

    ATV'de izleyicilerin karşısına çıkan Müge Anlı, yıllardır gündüz kuşağında en önde olan isim.

    Reyting sıralamalarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ilk 10 içerisine girerken Didem Arslan Yılmaz'ın programı gerilerde kaldı.

    Didem Arslan Yılmaz gündüz kuşağında kayıplara karıştı #1

    Didem Arslan Yılmaz gündüz kuşağında kayıplara karıştı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir