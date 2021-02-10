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Didem Arslan Yılmaz gündüz kuşağında kayıplara karıştı

Didem Arslan Yılmaz gündüz kuşağında kayıplara karıştı

Habertürk'te tartışma programları ve haber bültenleriyle ekranda olan Didem Arslan Yılmaz, gündüz kuşağında Müge Anlı'ya rakip oldu ancak istenilen reyting oranlarına ulaşamıyor.