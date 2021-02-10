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- Didem Arslan Yılmaz gündüz kuşağında kayıplara karıştı
Didem Arslan Yılmaz gündüz kuşağında kayıplara karıştı
Habertürk'te tartışma programları ve haber bültenleriyle ekranda olan Didem Arslan Yılmaz, gündüz kuşağında Müge Anlı'ya rakip oldu ancak istenilen reyting oranlarına ulaşamıyor.
- Haber Merkezi
- 10.02.2021 - 17:57
- Güncelleme : 10.02.2021 - 18:05
Gazeteci Didem Arslan Yılmaz, Habertürk ekranlarında başarılı programlara imza attı.
Tartışma programları ve farklı saatlerdeki haber bültenlerinde izleyicilerin karşısına çıkan Didem Arslan Yılmaz, aldığı ani bir kararla Show TV'ye transfer olarak gündüz kuşağına geçti.
İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ
İmajını da değiştiren Didem Arslan Yılmaz, programlarda bir türlü istenilen reyting oranlarına ulaşamadı.
İLK 10'A GİREMİYOR
ATV'de izleyicilerin karşısına çıkan Müge Anlı, yıllardır gündüz kuşağında en önde olan isim.
Reyting sıralamalarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ilk 10 içerisine girerken Didem Arslan Yılmaz'ın programı gerilerde kaldı.