Didem Arslan Yılmaz kimdir? Canlı yayında öyle bir şey yaptı ki..

Didem Arslan Yılmaz kimdir? Canlı yayında öyle bir şey yaptı ki..

Didem Arslan Yılmaz'ın bugün ekrana gelen programında ilginç anlar yaşandı. Kürtçe konuşan kadını yayından alan Yılmaz tepki çekerken, "Didem Arslan Yılmaz kimdir?" sorusu gündeme getirildi.

Uzun süre Habertürk ekranlarında tartışma porgramı sunan Didem Arslan Yılmaz, geçtiğimiz yıl Show TV'ye geçerek, yeni bir konseptle program sunmaya başladı.

Müge Anlı ve Esra Erol gibi kaybolan kişileri bulmaya, bazı olayları ise aydınlatmaya çalışan Arslan, Asla Vazgeçme programını sunuyor.

Dün yayına Gökhan Gönül'ün yıllar sonra ortaya çıkan kardeşi Can Gönül'ü getiren Yılmaz, bugün yaptığı programda ise Kürtçe konuşan bir kadını yayından aldı.

Yılmaz, "Türkan Hanım'ı bir hattan alın, kızlara hakaret edemez, öyle konuşamaz. Biraz anlarım ben Kürtçe'den.

Kesinlikle olmaz. Doğru düzgün Türkçe konuşun, hepimiz anlayacağız. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Doğu dili bilmiyoruz ki biz?" dedi.

Bunun üzerine gündeme gelen Yılmaz'ın hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Didem Arslan Yılmaz kimdir?

DİDEM ARSLAN YILMAZ KİMDİR?

12 Ocak 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Didem Arslan, Kadıköy Kız Lisesi ardından 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümü’nden mezun oldu.

Gazeteciliğe 1992'de Flash TV'de haber sunarak başlayan Arslan, Kanal D'ye geçerek muhabirlik yaptı.

Daha sonra Uğur Dündar'ın ekibinde Star TV'ye geçen Didem, 2004 yılında Habertürk'e transfer oldu ve Haber Sahası programını sundu.

CNN TÜRK'te 4 yıl boyunca haber sunan Arslan, CNN TÜRK'ün ardından 2007-2016 yılları arasında 9 yıl boyunca Habertürk'teydi. Habertürk'te 13 Ajansı, Gün Ortası ve Türkiye'nin Nabzı programlarını sundu.

Didem Arslan Yılmaz, 2020 Ağustos ayında ise Habertürk'teki görevini bırakarak Show TV'de Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programını sunmaya başladı.